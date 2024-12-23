韓在野黨議員公開金建希戒嚴當晚行蹤 質疑她早知這件事

南韓中央日報報導，在野黨共同民主黨國會議員張耿態23日在國會舉行記者會，稱他接獲目擊者爆料說，第一夫人金建希3日戒嚴當晚6時25分進入一間整形外科，並於9時30分離開，也就是宣布戒嚴前一小時，質疑她早就知道總統尹錫悅要宣布戒嚴。

張耿態在記者會表示，他在10天前接獲爆料，確認資訊可信度後才對外公開。他說：「金建希戒嚴當晚在首爾江南區的整形外科診所，從6時25分待到9時30分。她乘坐Kia Carnival Hi Limousine禮車，進入位於首爾地鐵新沙站4號出口的整形外科診所大樓停車場，並進入五樓的整形外科。之後，警護處的五名職員前來取走醫院出入車輛名部」。

張耿態表示：「這間診所的院長自2022年7月起就受雇為總統顧問醫師。尹錫悅夫婦去年11月前往法國巴黎，為釜山爭取2030年世界博覽會主辦權進行宣傳時，這位院長還陪同金建希造訪路易威登藝術基金會。」

張耿態質疑：「金建希本可以請院長到總統辦公室或官邸進行治療，為何要親自去江南區的診所呢？是有什麼原因讓她當天無法將院長邀來官邸嗎？而且平時，金建希不會前往診所，常由院長親自出門為她進行治療，為何戒嚴當天是由金建希前往診所？」

張耿態還說：「金建希是民間人士，對於和國家安全保障有關的戒嚴狀況不應知情，也該避免讓她知情。金建希在戒嚴宣布前一小時匆忙趕回官邸，一定有某種原因。尹錫悅和時任國防部長金龍顯討論戒嚴計畫時，金建希是否也在場？金建希待在整形外科診所三小時，究竟在做什麼？這些都需要被釐清。」