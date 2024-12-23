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韓國戒嚴風波 財長憂政治動盪壓抑經濟成長

中央社／ 首爾23日綜合外電報導

隨著韓國政局持續動盪，企劃財政部長崔相穆今天表示，經濟成長放緩在所難免，政府已準備調整對今年和明年的經濟成長預測。

路透社報導，崔相穆告訴記者，「基於近來的政治情勢，外界擔心景氣可能持續走疲」。

他指出：「受到許多下行風險影響，明年的成長預測勢必被調低，而且極有可能調到略低於潛在成長率。」但他並未針對可能的成長率進一步說明。

韓國總統尹錫悅於12月3日晚間宣布緊急戒嚴，僅維持約6小時即被國會推翻。後來反對黨國會議員對他提出彈劾動議，但第1次表決因未達法定人數而不成立，反對黨再提彈劾動議第2次表決贊成票跨越法定人數門檻，通過彈劾案。這些事件引發的政治不確定性拖累韓元，導致上週重貶至15年來最低。

當記者詢及政府是否須盡快在明年初提出追加預算時，崔相穆並未直接給出答案，但表示「財政政策確實須扮演積極主動的角色」。

崔相穆還說，政府將與中央銀行韓國銀行（Bank ofKorea）合作，嚴加因應外匯市場出現的任何大幅波動。

成長率

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