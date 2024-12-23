前美軍飛官涉訓練中國飛行員 將被澳洲引渡回美

澳洲總檢察長今天表示，他決定將被控非法訓練中國軍隊的前美國陸戰隊飛官杜甘從澳洲引渡回美。杜甘的家屬批評這項決定「不人道」。

法新社報導，澳洲在2022年10月應美國政府要求逮捕杜甘（Daniel Edmund Duggan），美國政府指控他違反武器管制法律。

杜甘被控在離開陸戰隊後，在2010年到2012年間非法培訓中國軍方飛行員。杜甘則否認這些指控。

澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）今天說，杜甘「應該被引渡到美國，就他被指控的罪行面對起訴」。

杜甘的妻子薩芙琳·杜甘（Saffrine Duggan）在聲明中說，家屬們「感到震驚和徹底心碎」。

她還說，這是「冷酷且不人道的決定，是在耶誕節前做出，政府沒有任何解釋或理由」。

「我們都害怕可能有很長一段時間見不到他。我的孩子們極其難過。」

杜甘的家人已獲告知，引渡將於今年12月30日至明年2月17日之間某個時間點進行。

他曾是一名備受推崇的噴射機飛行員，在美國陸戰隊服役12年，官拜少校並擔任戰術飛行教官。

杜甘育有6名孩子，2002年離開美國陸戰隊，之後移居澳洲並獲得公民身分，並在一家名為「捍衛戰士塔斯馬尼亞」（Top Gun Tasmania）的冒險飛行公司工作。

他的家人還在聲明中說，杜甘已入獄26個月。