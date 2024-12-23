巴西橋梁坍塌 油罐車墜河造成硫酸洩漏

1座連接巴西北部托坎廷斯州（Tocantins）和東北部馬蘭豪州（Maranhao）的橋梁昨天在車輛通過時坍塌，造成至少1人死亡，還有硫酸流入托坎廷斯河（TocantinsRiver）中。

路透社報導，巴西國家運輸基礎建設部（NationalDepartment of Transport Infrastructure）表示，這座長533公尺的橋梁連接馬蘭豪州埃斯特雷托市（Estreito）和托坎廷斯州阿吉亞諾波利斯市（Aguiarnopolis），橋梁結構下午從中央坍塌。

巴西官員表示，1輛載有硫酸的油罐車墜入河中。

根據消防機構說法，目前已有1人證實死亡，另有1人被救出生還。

阿吉亞諾波利斯市議員小艾里亞斯（Elias Junior）當時正在錄製1段影片，要求當局解決橋梁問題，他表示，這座橋已無法承受重型卡車通行。

當他指向路肩的1條大裂縫，橋梁突然在他面前坍塌，迫使他趕緊後退。路透社無法立即核實這段影片，小艾里亞斯也尚未回應置評請求。

據初步估計，這起事故涉及至少11人，2輛卡車、1輛汽車和1輛機車墜入深度超過50公尺的河中。

坎廷斯消防局表示，當天傍晚發現1輛沉沒的油罐車正在洩漏硫酸後，救援潛水員已停止作業。