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菲軍計畫取得美國「泰風」中程飛彈系統 北京批挑釁

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
衛星影像可見位在菲律賓佬沃國際機場的「泰風」飛彈系統，攝於9月13日。路透
衛星影像可見位在菲律賓佬沃國際機場的「泰風」飛彈系統，攝於9月13日。路透

法新社23日報導，菲律賓軍方當天表示計畫取得美國「泰風」（又譯堤豐）中程飛彈系統，以保護其與中國大陸部分重疊的海上利益。

菲律賓陸軍司令賈里多在記者會說，菲方看出泰風在群島防衛施行概念的可行性和實用性，因此計畫取得泰風，「我很高興向國人同胞報告，你們的陸軍正發展這項能力，以保護我們國家主權的利益」。他並說，取得泰風的總數將取決於經濟因素。

美國和菲律賓為長期盟邦，美國陸軍今年稍早為了年度聯合軍演，在菲律賓北部部署泰風，並決定將泰風留在當地，但遭北京批評動搖亞洲穩定。法新社說，美國飛彈發射器部署菲北已觸怒中國。近幾個月，中國海軍、海警與菲律賓的對立升溫，癥結即是南海的主權爭議島礁和水域。

賈里多說，依據規定，菲律賓軍方要取得新的武器系統，從計畫階段起需要至少兩年以上，就2025年還未為其編預算。他並說，泰風將能讓菲國陸軍向外投射武力到至多200海里範圍，這即是菲律賓根據聯合國海洋法公約享有海上權利的界線。

賈里多指出，200海里外沒有土地，陸軍無法到達，「為了對（保護菲國利益）做出貢獻，我們必須有這個（泰風）平台，以便協助主要聚焦海上和空中領域的部門」。他並說，泰風將保護菲方（海上）浮動資產；這指的是菲國海軍船艦、海防隊和其他船隻。

北京迅速譴責菲方要取得泰風的決定是挑釁的危險舉動，恐將引發軍備競賽。中國外交部發言人毛寧23日說，這對菲國人民、東南亞人民和區域安全，是極不負責任的歷史選擇；區域需要和平繁榮，而非飛彈和對抗。

陸基中程能力泰風飛彈發射器，是由美國洛克希德馬丁公司為美國陸軍開發，射程480公里，較長射程的版本正在開發中。

中國國防部長董軍6月曾警告，泰風的部署正嚴重損害區域安全穩定。賈里多已駁斥對泰風部署菲國的批評，表示菲方不應為了他國看似有不安全感而受干擾，「因為我們沒有任何逾越我國利益的計畫」。

美國 菲律賓 陸軍

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