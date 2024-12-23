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韓國在野黨不滿調查尹錫悅遭拖延 揚言彈劾代理總統

中央社／ 首爾23日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。（路透）
南韓總統尹錫悅。（路透）

韓國最大在野黨共同民主黨今天表示，針對國會已通過法案要任命獨立檢察官來調查總統尹錫悅實施的短命戒嚴，若代理總統韓悳洙遲不公告法案，將對其發動彈劾。

綜合路透社與韓聯社報導，尹錫悅3日發動戒嚴事件，14日遭到國會彈劾，此後總統職務由總理韓悳洙暫代，其彈劾案尚待憲法法庭審理。而韓悳洙先前已遭共同民主黨指控協助尹錫悅實施戒嚴令，並已向警方報案。

共同民主黨12日挾國會多數席次優勢，通過「關於任命獨立檢察官查明尹錫悅政府通過違憲緊急戒嚴發動內亂事件真相的法案」，簡稱「內亂獨檢法」；以及「關於任命獨立檢察官查明第一夫人金建希操縱股價案等真相的法案」，簡稱「金建希獨檢法」。

共同民主黨今天表示，韓悳洙若最晚明天未頒布這2份獨檢法，將對他「立即啟動彈劾程序」。

共同民主黨國會黨鞭朴贊大在1場黨內會議上表示：「總理遲不（頒布法案），顯示他無意遵守憲法，而這等同承認他是叛亂者的代理人。」意指尹錫悅。

尹錫悅 檢察官 民主黨

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