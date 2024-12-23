美媒指星國豪宅交易不透明 新加坡當局要求更正

美國媒體彭博（Bloomberg）日前報導指新加坡豪宅交易日益不透明，新加坡律政部今天反駁，向包含彭博在內的媒體及網站發出更正要求，並要求報導與轉發新聞的媒體附上政府澄清連結。

法新社日前報導，彭博12日刊登題為「新加坡豪宅交易變得日益不透明」（Singapore Mansion Deals AreIncreasingly Shrouded in Secrecy）的報導，介紹當地稱為「優質洋房」（Good Class Bungalow）的頂級住宅，並稱交易難以追蹤，還指星國內政部長尚穆根（K. Shanmugam）曾將1棟「優質洋房」賣給瑞銀信託（UBS Trustees）；人力部長陳詩龍也在星國另個地區買下1戶「優質洋房」。

新加坡律政部今天發布新聞稿表示，依「防止網路假訊息與網路操縱法」（Protection from OnlineFalsehoods and Manipulation Act, POFMA），對彭博、The Edge Singapore、The IndependentSingapore、「網路公民」（The Online Citizen）在內的4家媒體及網站發出更正要求。

亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，彭博該則報導被轉發至臉書及X平台，The Edge Singapore也在社群媒體轉發；The Independent Singapore、「網路公民」也發布相關報導並轉發至社群媒體。

報導指出，這4家出版媒體被要求附上更正通知、指出相關報導與貼文傳達錯誤事實陳述，同時附上政府澄清連結內容。

聯合早報報導，律政部在政府網站指出，不實的言論質疑新加坡房地產交易的透明度，營造新加坡沒有要求披露優質洋房交易訊息的完善法律制度，使得不法行為可能在未被察覺的情況下發生，「為了維護公眾利益，有必要對這些不實言論進行澄清，以免削弱公眾對政府的信心」。

尚穆根與陳詩龍16日表示，他們「嚴肅看待上述指控」，並分別在臉書發文稱「我們已採納法律（顧問的）意見，並將針對這篇報導寄發律師函。」