紐時：淨零當道 碳移除成商業巨擘新賺錢法寶

隨淨零排放成為顯學，商業巨頭紛押寶於移除空氣中碳排這個門路，認為相關投資既能改變大氣遏制暖化，又有錢可賺；然而批評者認為碳移除只會令使用化石燃料更無顧忌。

紐約時報指出，微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、軟銀（SoftBank）集團創辦人孫正義

及沙國阿瓦里德親王（Prince Alwaleed Bin Talal）等一眾世界巨富今夏齊聚倫敦。

他們當時評估共同投資於一些能有助世界應對氣候變遷的公司。在投資組合標的中，4家企業因主打致力去除大氣中二氧化碳並以此獲利而雀屏中選。

隨全球氣溫因各國溫室氣體排放而頻創新高，金融界正競相資助新興的碳移除領域，想兼得環保奇蹟和意外之財。碳移除的吸引力在於讓消除助長暖化的二氧化碳變得「有感」。隨越來越多公司願意買碳權，業界投資者深信這個行業注定將成為對付全球暖化所不可或缺。

比爾蓋茲等人合組的集團名為「突破能源創投」（BEV），是800多間近年才成立的各碳移除企業背後最大金主之一。BEV裡的其他投資者包括矽谷一些創投資本、華爾街私募股權公司和像聯合航空（United Airlines）這類大公司。

投資方相信這類市場將迎來爆炸性增長，因目前已有1000多家大企業承諾今後幾十年達標淨零排放，為達目標，這些公司都願為碳移除掏錢。今年包含微軟、谷歌（Google）和英國航空（British Airways）在內企業承諾斥資購買碳移除所產出的碳抵換額計達16億美元。

追蹤碳移除產業網站CDR.fyi指出，在2019年企業購買碳抵換額總計不到100萬美元，等於短短5年就翻近1600倍，預估明年業內買碳抵換額的錢將達100億美元。麥肯錫（McKinsey）顧問公司在近期一份報告裡估計，這類市場的價值到2050年底前將達1.2兆美元。

碳移除是所謂地球工程（geoengineering）裡最成熟的一門。地球工程泛指各類人為手段介入自然以降低地球溫度的技術，範疇包山包海且前景不一。

除碳捕集與封存（CCS）、直接空氣捕獲（DAC）等逐漸進入應用外，其他擬議中的計畫包含改變世界河流和海洋化學成分以吸收更多二氧化碳、改造細菌基因以減少農業溫室氣體排放，以及在平流層噴灑二氧化硫來反射陽光降溫等。

目前全球已有包括冰島與美國加州在內數十座CCS或DAC設施正在營運，然縱使再建造幾百個這種廠站，也無法吸除全球每年二氧化碳排放量的1%。

紐時認為，儘管大量資金投入碳移除此一新興領域，這些項目短期內無法對全球氣溫產生有意義影響，且從空氣中移除溫室氣體的成本仍高。當前碳捕集和封存的成本高達每噸1000美元，許多分析師表示，這門產業要想起飛，價格需壓至每噸100美元左右才行。

此外，批評者認為發展碳移除只會轉移焦點，讓諸如使用化石燃料這類導致氣候危機的行為更肆無忌憚。史丹佛大學土木與環境工程教授賈可布森（MarkZ. Jacobson）說：「不用懷疑，碳捕集會助長化石燃料生產，這玩意兒對氣候沒有一丁點幫助。」