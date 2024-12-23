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才完成首飛 馬航首架空巴A330neo客機因安全疑慮停飛

中央社／ 吉隆坡23日綜合外電報導

媒體報導，馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）首架新型空中巴士（Airbus）A330neo首飛沒幾天，已因技術問題而停飛，這是這家國營航空又一次營運挫折。

根據法新社，馬來西亞「新海峽時報」（New StraitsTimes）昨天引述馬航執行長伊斯梅爾（Izham Ismail）的話報導：「根本原因來自這家工廠，馬航的聲譽和品牌受到影響。」

「安全是最重要的，我不會在安全上冒任何風險。」

新海峽時報報導指出，這架飛機12月19日從吉隆坡飛往墨爾本的首航，因技術問題而受到影響。

馬航今年連番遭遇挫折，包括航線減少和人力問題。

2022年，馬航同意購買20架空巴A330neo飛機，以更新其寬體噴射機機隊。

A330neo由勞斯萊斯（Rolls-Royce）Trent7000發動機提供動力，被認為更省油。

伊斯梅爾告訴新海峽時報：「我們需要空中巴士公司和勞斯萊斯公司調查這架全新客機出現這些問題的根本原因。」

勞斯萊斯告訴新海峽時報，已經發現一個零件有問題；空巴則表示已準備好協助馬航。

空中巴士 馬來西亞 馬航

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