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駐拉脫維亞代表處捐款烏克蘭組織 展現台烏同心

中央社／ 維爾紐斯23日專電

台灣駐拉脫維亞代表處21日參與「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」舉辦的耶誕慈善晚會，分享台灣近年來對烏克蘭的多項援助，並捐助3000歐元給協會，展現台灣支持烏克蘭人民對抗侵略者及對國際人道關懷的承諾。

駐拉脫維亞代表處發布新聞稿，「烏克蘭人在愛沙尼亞組織協會」（Association of Ukrainian Organizationsin Estonia）耶誕晚會於愛沙尼亞首都塔林舉行，約400人出席。主辦方透過影片、多種表演與烏克蘭佳餚，介紹烏克蘭耶誕文化，並為在戰爭中犧牲的烏國士兵及民眾默哀，活動展現多重意義。

駐拉脫維亞代表李憲章應邀出席，在募款活動中捐贈3000歐元（約新台幣10萬元）。晚會另有小型拍賣會及摸彩活動，募款及拍賣所得均將用於支持「烏克蘭青年聯盟」（SYM Global）採購軍需醫療設備。

李憲章在會中與烏國民眾互動，分享台灣近3年來具體援助烏克蘭的行動，包括捐贈逾1.2億美元（約新台幣39億元）善款，及800餘噸人道與醫療物資，並與愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭、立陶宛、捷克、斯洛伐克及歐洲復興開發銀行（European Bank forReconstruction and Development，EBRD）等理念相近國家及國際組織攜手，協助烏克蘭重建，獲得與會人士誠摯謝意及高度肯定。

此外，代表處於2022年5至6月間，代表政府分別捐贈100萬美元予愛沙尼亞難民委員會（Estonian RefugeeCouncil）及拉脫維亞慈善組織Ziedot.lv，協助安置烏國難民，開啟台灣與愛沙尼亞、拉脫維亞兩國的援烏合作先例。

今年6月，代表處再度代表政府捐贈120萬美元，並與「愛沙尼亞國際合作發展中心」（ESTDEV）簽署「收置烏克蘭失怙兒童及寄養家庭住屋計畫」合約，推動在烏克蘭日托米爾（Zhytomyr）地區興建家庭式住屋及地下防空設施，幫助烏克蘭孩童早日回歸正常生活。

新聞稿強調，台灣長期積極參於國際人道援助，作為值得信賴的國際夥伴，將在俄羅斯繼續侵略烏克蘭及中國持續對台軍事威脅的情勢下，繼續與烏克蘭站在一起，並與愛沙尼亞及拉脫維亞等志同道合的國家合作，致力於捍衛自由民主價值，並積極協助烏克蘭重建與復原。

愛沙尼亞 拉脫維亞 烏克蘭

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