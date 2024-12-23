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芬蘭總理：俄羅斯對歐盟構成威脅 永久且危險

中央社／ 赫爾辛基22日綜合外電報導

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）今天表示，俄羅斯歐盟來說是「永久且危險的威脅」，並強調有必要增加國防開支，並加強對烏克蘭的支持。

歐爾波與歐盟對外政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）、瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）共同主持一場安全和移民峰會。

歐爾波會後對媒體表示：「安全局勢已經改變。俄羅斯對歐盟和歐洲國家來說，是個永久且危險的威脅。」

歐爾波表示：「歐洲的國防必須盡其所能來強固，我們必須考慮所有財政選項。」但他並未提及任何增加預算的具體計畫。

卡拉斯對此表示同意，她表示：「俄羅斯對歐洲安全構成直接威脅。」並提到「安全是由不同要素組成」。

卡拉斯說：「我們在整個歐洲看到了不同的混合攻擊，無論是破壞行為，還是網攻，還有危險的影子艦隊、GPS干擾、電纜破壞，以及移民遭武器化。」所謂影子艦隊，是指一些為俄羅斯運送石油、逃避制裁的老舊船隻。

2023年秋季，近1000名無簽證移民抵達芬蘭東境，這條邊界與俄羅斯毗鄰長達1340公里，芬蘭指控俄國策劃這一波移民潮。

歐爾波表示，確保芬蘭與俄羅斯交界處的安全，這條即為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）的邊界，「對芬蘭及其他歐盟成員國和北約盟國來說，這是一個生死攸關的問題」。

他也指出，各國「必須繼續支持烏克蘭，無論需要多長時間或多少援助」。

俄羅斯 歐盟 芬蘭

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