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無人機疑現日本岩國錦帶橋機場 影響航班起降

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本山口縣岩國市軍民兩用的岩國錦帶橋機場，有人昨晚7時左右目擊機場跑道上空出現數架像是無人機的飛行物體，機場方面因安全考量，一度暫停航班起降，影響約240名旅客。

「讀賣新聞」報導，民航機與美軍岩國基地共用岩國錦帶橋機場的跑道。日本的航空法禁止無人機在機場周邊飛行。

日本政府國土交通省（簡稱國交省）岩國機場事務所等單位表示，機場的管制官昨晚確認岩國錦帶橋機場跑道上空出現數架像是無人機的物體。

這個狀況導致1架從東京羽田機場出發，原定降落在岩國錦帶橋機場的全日空（ANA）國內線客機無法著陸，最後轉降廣島縣三原市的廣島機場。

岩國錦帶橋機場於當晚8時過後重啟，這架飛機也於晚間9時41分飛抵岩國錦帶橋機場，比原定時間晚3小時。而這也導致1架從岩國錦帶橋機場飛回羽田機場的班機誤點。

日本放送協會（NHK）報導，岩國機場事務所表示，昨天晚間7時左右，接獲美軍岩國基地管制單位的聯絡稱「數架無人機進入機場」，造成跑道一度關閉。

而這幾架無人機當時進入美軍管理的禁飛區域。

岩國機場事務所的人員搜索完停機坪後，未發現不明人士或無人機等可疑狀況；警方也未在岩國錦帶橋機場附近發現不明人士或物品。

日本 美軍 羽田機場

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