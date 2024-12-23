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太空垃圾是遺產？ 「行星考古」新領域

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
專家將於火星進行「行星地質考古學」研究，盼太空遺留物都能被妥善編目和保存。（Photo by Nicolas Lobos on Unsplash under C.C License）
專家將於火星進行「行星地質考古學」研究，盼太空遺留物都能被妥善編目和保存。（Photo by Nicolas Lobos on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

太空也能進行考古工作！長期以來，科學家將太空任務的遺留物視為「太空垃圾」，然而，這些遺留物卻有重大的考古價值，甚至成為研究宇宙環境的「太空遺產」。對此，專家將於火星進行「行星地質考古學」研究，盼太空遺留物都能被妥善編目和保存。

太空遺產保存紀錄

SciTechDaily》報導，一項研究指出，人類正經歷一場從地球到宇宙的擴散，如今，人們可透過追蹤探測器、衛星、登陸器和太空中的人類活動，包括著陸點和碎片，成為發揮巨大考古價值的「太空遺產」。

「人造物質創造新興考古意義。」堪薩斯大學人類學家霍爾科姆認為，太空遺產作為太空物質的調查記錄，這對人類而言十分很重要，這些太空遺留物應被編目、保存和研究，以作為人類邁向星際探索的珍貴資料。

他解釋，許多科學家將這些遺留物稱為「太空垃圾」，然而，更正確應稱為「太空遺產」，因為垃圾的解決方案是清除，而遺產的處理方法則是保護，這會有很大的不同。此外，未來火星和其他行星的太空任務，也必須考慮人類探索的潛在考古破壞。

行星地質考古學

衛報》報導，人類對於火星活動的理解有限，而火星環境也會導致遺址遭受宇宙能量的破壞，像是自然風化、流星體撞擊、意外墜毀、飛越或近地著陸等危機會使「太空遺產」面臨風險，甚至造成永久性的傷害。

對此，「行星地質考古學」將會是未來研究太空物質的重要領域。霍爾科姆呼籲，政府應設法追蹤和編目火星上的人類物質，也許可以透過現有的資料庫，例如聯合國發射到外太空的物體登記冊，作為火星考古的重要資料。

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太空 考古 遺產

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