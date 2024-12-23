為延續能源協議 斯洛伐克總理訪俄

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

西方領袖罕見訪俄羅斯，為了是石油！斯洛伐克總理費科23日前往俄羅斯，訪問總統普丁。費科表示，斯洛伐克與俄羅斯有簽訂油氣協議，歐盟官員知道此次出訪。不過西方國家領袖因為俄烏戰爭關係，幾乎都不會去俄羅斯出訪，過去僅有親俄的匈牙利總理奧班，奧地利總理內哈默訪問過俄羅斯。

擔心能源供應中斷

根據《英國廣播公司》報導，費科向來就是疑歐、親俄的領導人之一，此次前往俄羅斯是希望能與俄羅斯討論天然氣的供應協定，還有交換對於俄烏戰場的意見，雙方都希望儘早與和平的結束戰爭。費科強調，歐盟官員知道他的行程與目的，由於烏克蘭總統澤倫斯基反對俄國管線繼續通過烏克蘭再送往歐洲，他必須與普丁討論如何因應。

歐盟雖然在俄烏戰爭後，停止俄羅斯對歐洲的天然氣供應，但包括斯洛伐克、匈牙利都有爭取到豁免，而近來澤倫斯基的言論也引發兩國擔心能源供應遭到中斷。不過對於費科的出訪，芬蘭總理奧波則提醒說，俄羅對歐盟是永恆且危險的威脅，國際應該擴大力道援助烏克蘭。

西方領袖避免訪俄

《華爾街日報》提到，早在俄烏戰爭爆發後2個月，奧地利總理內哈爾就成為第一位訪問俄羅斯的西方領袖，但在當時已經引發國內外的批評，認為出訪將成為俄羅斯的大外宣。導致日後除了相對親俄的領袖外，幾乎沒有西方國家領袖再訪問俄羅斯。

不過奧地利1955年有與俄羅斯、英國、法國與美國簽訂安全協議至今，當時西方國家也默許奧地利延續這樣的協議。普丁雖還是有與德國總理蕭茲、法國總統馬克宏通過話，不過就是維持基本的對話管道，西方無論如何勸普丁收手都不願妥協。

雖然隨著美國新總統川普將上台，俄烏都想要開始透過外交手段停戰，但雙方針對軍隊是否撤出占領土地、俄羅斯戰後是否要負責任等議題都尚未談妥。

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