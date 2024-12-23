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日相石破支持率跌至41% 逾半民眾贊成活用核電

中央社／ 東京23日綜合外電報導

日本經濟新聞與東京電視台最新民調顯示，首相石破茂內閣支持率下跌至41%；有關日本政府在新版「能源基本計畫」中表明將最大限度活用核電的方向，逾5成受訪者贊同。

昨天公布的這份最新民調顯示，石破內閣支持率較上次調查的11月下滑5個百分點，來到41%；不支持率則上升5個百分點，來到51%。

有關日本政府在新版「能源基本計畫」中揭示的核電方向，刪除「降低依賴度」等文字、改成「將最大限度活用」，55%受訪者表示贊成，超過反對的31%。

認為石破應優先致力的課題（複選），「物價對策」以38%居首、「整體經濟對策」以36%次之，其他獲受訪者重視的課題包括「育兒、教育及少子化對策」、「年金」和「雇用及薪資」。

這次民調還發現，在野的國民民主黨支持率增加到14%，僅次於執政黨自民黨，這是2020年9月組成目前的國民民主黨以來，首度在支持率方面獲第2名。

跟11月所做民調相比，原本在政黨支持率排名第2的最大在野黨立憲民主黨，這次從16%掉到9%，排名第3；反觀國民民主黨從11%增加到14%，排名提升至第2。第1名的自民黨也從30%增加到32%。

至於無黨籍的支持率也從11月的19%，增加到這次的24%。

這次調查從12月20日到22日針對日本18歲以上男女隨機抽樣電訪，總計獲774人回答，受訪率約40.1%。

日本經濟 民主黨 民調

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