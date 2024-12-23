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TikTok質疑禁令 阿爾巴尼亞總理：並非倉促反應

中央社／ 阿爾巴尼亞首都地拉那22日綜合外電報導

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）昨天宣布對TikTok實施禁令，面對TikTok反彈，拉瑪今天表示，政府這項行動，「不是對單一事件的倉促反應」 。

拉瑪昨天宣布阿爾巴尼亞從2025年初開始將對TikTok實施至少一年禁令，數小時後，TikTok發言人發布聲明表示：「我們正在尋求阿爾巴尼亞政府做出緊急澄清。」

發言人說：「關於所提到的悲劇事件，我們並未發現有任何證據顯示肇事者或受害者擁有TikTok帳戶，也有報導說，有關這些事件的影片被發布在另一平台，而不是TikTok。」

拉瑪在今天的貼文中堅稱，這項禁令是「與全國學校家長討論後，經深思熟慮做出的決定」。

他說：「TikTok沒有立場要求阿爾巴尼亞做出澄清，因為在阿爾巴尼亞，做決定的是阿爾巴尼亞人，而不是TikTok演算法的所有者。」

阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）一所學校上月發生14歲青少年遭同學刺殺事件，當地媒體報導，這起案件的起因是兩人曾在TikTok上爆發爭吵。

這起案件在國內引發家長、心理學家和教育機構對有關社群網路對年輕人的影響展開辯論

政府在宣布上述禁令的同時，也將為學生和家長啟動教育計畫。

拉瑪寫道：「聲稱這名少年被殺與TikTok無關，是因為衝突並非起源於該平台的說法，顯示他們沒認知到TikTok對當今兒童和青少年構成威脅的嚴重性。」

TikTok 辯論

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