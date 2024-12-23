敘利亞新領導人發話！全部武器收歸國家控制 解散武裝派系加入軍隊

美國之音報導，距離敘利亞阿塞德政權垮台過去兩周，反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）首領夏拉（Ahmed al-Sharaa）崛起為新的實際領導人，而他在22日與土耳其外交部長會晤的場合表示，敘利亞國內的武器都將歸於國家控制，包含庫德族領導的武裝部隊。

夏拉褪去軍裝、改穿西裝，22日與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）在大馬士革總統府進行會晤，記者會上，夏拉表示，敘利亞武裝「派系將宣布解散並加入」軍隊。

夏拉補充，「絕不允許國家控制之外的武器出現，無論是來自革命派系還是自衛隊地區的派系」。他指的是庫德族領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）。

夏拉還表示正在努力保護各教派和少數群體，以防群體之間發生攻擊，以及來自外部勢力利用這種情況來製造紛爭，「敘利亞是所有人的國家，我們可以共存」。

土耳其的支持對於HTS有著重要作用，讓HTS在短短幾天內推翻長達50年的阿塞德政權。

夏拉在稍早與黎巴嫩德魯茲派領導人鍾布拉（Walid Jumblatt）會晤稱，終結來自鄰國的「負面干預」。

費丹則表示，必須「盡快取消對敘利亞的制裁」，更呼籲國際社會「動員起來，幫助敘利亞重新站穩腳跟，幫助流離失所的人們返回家園」。

敘利亞近14年的內戰造成超過50萬人死亡，一半以上人口流離失所，其中許多人逃往鄰國，其中包有300萬人在土耳其。

報導指出，這凸顯土耳其與敘利亞新領導人保持密切關係，並繼續對敘利亞東北部庫德人控制的地區採取軍事行動。