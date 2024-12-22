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3分鐘內撞擊逾200人…德國耶誕市集汽車衝撞 嫌面臨謀殺、謀殺未遂指控

中央社／ 柏林22日綜合外電報導
德國馬德堡市20日發生男子駕車衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，傷亡人數已增至5死逾200傷。圖為發生該案後，約翰內斯教堂成為臨時紀念館，人們在教堂外悼念受害者。法新社
德國馬德堡市20日發生男子駕車衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，傷亡人數已增至5死逾200傷。圖為發生該案後，約翰內斯教堂成為臨時紀念館，人們在教堂外悼念受害者。法新社

德國馬德堡市（Magdeburg）20日發生男子駕車衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，傷亡人數已增至5死逾200傷。警方今天表示，該名男性嫌犯面臨多項謀殺和謀殺未遂指控。

路透社報導，這起攻擊事件不僅震驚全國，也引發移民問題相關緊張局勢。據報導，遭拘留的這名50歲嫌疑犯是定居德國18年的精神科醫師，過去曾在社群媒體發文批評伊斯蘭教，攻擊動機尚待釐清。

德國媒體僅稱嫌犯為塔勒布A.（Taleb A.）。警方透過聲明中稱，1名治安官下令對該名嫌犯進行審前拘留，罪名包括5項謀殺罪、多項謀殺未遂罪和重傷罪。

根據警方聲明，罹難者包括1名9歲男孩和4名女性，她們的年齡分別為52、45、75和67歲。傷者中約有40人傷勢嚴重或狀況危急。

當局表示，嫌犯從市集的緊急出口駕車駛入市集，之後加速衝撞人群，在3分鐘之內撞擊超過200人。他犯案後當場遭到逮捕。

德國 社群媒體 醫師

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