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猶太基本教義派團體遭控虐童、性侵 瓜地馬拉當局救出160人

中央社／ 墨西哥市21日綜合外電報導
瓜地馬拉檢方表示，當局昨天在東南部從猶太教基本教義支派「列夫塔霍爾」手中救出160名孩童和青少年；此一教派被控虐待兒童，包括強暴性侵。圖為12月21日，瓜地馬拉當局從猶太社區中營救了幾名兒童和青少年，隨後，該猶太社區的成員站在某間特殊教育學校外。路透
瓜地馬拉檢方表示，當局昨天在東南部從猶太教基本教義支派「列夫塔霍爾」手中救出160名孩童和青少年；此一教派被控虐待兒童，包括強暴性侵。圖為12月21日，瓜地馬拉當局從猶太社區中營救了幾名兒童和青少年，隨後，該猶太社區的成員站在某間特殊教育學校外。路透

瓜地馬拉檢方表示，當局昨天在東南部從猶太教基本教義支派「列夫塔霍爾」（Lev Tahor）手中救出160名孩童和青少年；此一教派被控虐待兒童，包括強暴性侵。

這起在瓜地馬拉市（Guatemala City）東南方78公里處的農業市鎮歐拉多里歐（Oratorio）的救援行動，凸顯外界一直擔憂列夫塔霍爾教派爭議性做法，此教派過去也曾面臨過類似指控。

瓜國反人口販運檢察官裴茲（Nancy Paiz）在記者會中表示：「根據申訴內容、當事人體檢，以及檢方所獲證據，此一教派有關販運人口的罪證可能成立，他們虐待這些未成年人、強迫結婚和犯下相關罪行。」

列夫塔霍爾於1988年在以色列創立，希伯來語意思是純潔的心，自成立以來，曾面臨有關綁架、童婚和身體虐待等多項指控。

列夫塔霍爾教派於2014年至2017年期間在墨西哥和瓜地馬拉落腳。

2022年，墨西哥警方在南部與瓜地馬拉交界的奇亞帕斯州（Chiapas）展開查緝行動，從列夫塔霍爾營地救出一群兒童和青少年，列夫塔霍爾成員因涉嫌參與虐待未成年人而被捕。

瓜地馬拉的猶太社群聲明指出，這個教派對他們而言是陌生的，並表示他們支持瓜地馬拉當局進行必要調查，「以保護未成年人及其他可能面臨危險的弱勢群體的生命和尊嚴」。

聲明並呼籲「列夫塔霍爾成員所屬國家的政府和外交使團應聯合力量，來保護那些權利可能受到侵犯的人」。

在瓜地馬拉，目前這些獲救的未成年人已受到政府保護，調查仍在進行中。

教派 猶太 瓜地馬拉

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