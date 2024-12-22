天氣嚴寒加上感冒 梵蒂岡聲明：教宗取消窗口祈禱 改線上舉行

梵蒂岡今天發布聲明表示，由於現年88歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）罹患感冒，他原定每週日在宗座大樓書房窗口帶領聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）信友誦念三鐘經（Angelus）的活動，本週日將改為線上進行。

法新社報導，根據Telegram上以義大利文發布的聲明，由於天氣嚴寒，加上教宗近日出現感冒症狀，教宗預定12月22日週日在他居住的聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）教堂內透過網路直播的方式主持主日三鐘經。

梵蒂岡表示，這項決定背後也有考慮到教宗未來1週的繁忙行程。

2025年是天主教每25年一度的禧年（Jubilee）。禧年是天主教徒朝聖、敬拜、贖罪的重要時節；在今年12月24日耶誕夜，聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）的聖門將開啟，教宗將給予朝聖者赦免罪愆的祝福，並主持子夜彌撒。

在耶誕節當天，教宗將主持另一場彌撒，並發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

12月26日聖斯德望日（St. Stephen's Day），教宗將前往羅馬瑞比比亞（Rebibbia）監獄主持彌撒。