赴李登輝之友會演講 日本前首相遺孀安倍昭惠籲「珍惜台灣這個國家」

日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠今天接受日本李登輝之友會之邀在東京演講時，談及台日關係、美國總統當選人川普。她表示，日本人應該珍惜台灣這個國家。她還說，川普是一個不想戰爭的人。

安倍昭惠接受「日本李登輝之友會」邀請，以「我對台灣的想法」為題發表演講。美國總統當選人川普夫婦日前在佛州自宅宴請安倍昭惠，會談話題涵蓋包括台灣在內的全球情勢，因此今天演講吸引許多媒體前來。

安倍昭惠表示，「我知道媒體可能想聽有關我在美國的事」，不過，她並未直接言及川普夫婦晚宴內容，僅簡單說「那是一場非常好的晚宴」。她還透露2019年5月她與時任首相的安倍晉三，在東京六本木的餐廳「田舍家」招待川普夫婦的一段插曲。

她表示，「當時言及戰爭的話題時，川普說『如果是我和晉三，（美日之間）一定不會發生那樣的戰爭』」。

安倍昭惠表示，「這讓我覺得川普總統是一個不想戰爭發生的人。這次川普（當選總統），如果能讓將世界導向和平的話，那就太好了。」

她還說，丈夫安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，這很重要，但她是很堅持和平主義的人，認為在思考「萬一有事該怎麼辦」之前，應該思考如何做才不會有事。

她透露，今年9月曾到中國山東省的泰山進行了一趟私人旅行。她說：「我在泰山向神明祈求千萬不要發生戰爭。當今世界上發生許多事，但如果秉持日本所說的『以和為貴』的精神的話，世界一定會變和平。」

安倍昭惠去年7月訪台出席「安倍晉三紀念影像展」，參加許多活動，也到高雄在安倍銅像前獻花，包括午餐會、晚宴都有上百人與會，讓她充分感受到安倍晉三備受台灣人愛戴。「在那次訪問，我再次感受到自己應該為推動台灣與日本的友好關係貢獻力量。」

安倍昭惠還言及，安倍晉三去世不久，賴總統（時任副總統）親自前往安倍位於東京的寓所弔唁，是唯一來自海外的人士。今年5月受邀參加賴清德總統就職典禮，她了解賴清德當上總統後應該會很辛苦，但希望賴總統務必加油。

安倍昭惠在演講中幾度說出「台灣這個國家」。她指出，「以友誼串連的台日兩國，日本人應珍惜民主、重視人權、自由的台灣這個國家，應該知道台灣人非常挺日本。包括我在內也時常反思，希望更多人知道台灣的事。」

安倍昭惠在演講最後表示，日本有李登輝之友會、台灣有安倍晉三之友會，期盼台日的友好關係今後持續流長。

她透露，明年2月20、21日將出席在台北舉辦、由加拿大主辦的安全保障論壇。她所支持的眾議員吉田真次的後援會成員也說希望同行，所以她考慮明年組「安倍昭惠台灣訪問團」。

這場日本李友會的集會，駐日代表李逸洋受邀上台以日文致詞。他說，美國國務卿布林肯日前表示，中國常說台灣是中國的內政，其他國家無權干涉，但是國際社會對此明確回應，「不，這是我們的事」。

李逸洋指出，前總統李登輝以和平方式成功引導台灣實現民主化，安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」，而且是「自由開放印度太平洋」的倡議者。這兩位領導人對日台關係及區域安全付出重大貢獻。未來希望繼承這兩人的精神，與大家一同為區域的繁榮與和平奮鬥。