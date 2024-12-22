日本李登輝之友會演說 安倍昭惠盼找到「不要有事」道路

日本李登輝之友會舉辦年度忘年會，日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠受邀發表專題演講時提到，「台灣有事，就是日本有事」，的確是安倍晉三的重要話語，但她更希望找到一條「不要有事」的道路。

李登輝基金會晚間發布新聞稿指出，日本李登輝之友會22日舉辦年度忘年會，安倍昭惠受邀與會並以「我對台灣的寄望」發表專題演講，駐日代表李逸洋也是座上嘉賓。

安倍昭惠表示，不論是對安倍晉三或日本人，前總統李登輝的影響實在非常重要，讓人重思與重拾所謂的日本精神。而「台灣有事，就是日本有事」確實是安倍晉三的重要話語，但她愛好和平，因此更希望能找到一條「不要有事」的道路。

安倍昭惠提及，她曾陪安倍晉三出席跟美國總統當選人川普伉儷的餐會，日美兩位領導人談到二戰太平洋戰爭時，都一致認為如果他們兩人當時是日美領袖，那就不會發生戰爭。

安倍昭惠表示，對安倍晉三來說，李登輝是導師、父親、哥哥與同志，希望眾人延續兩人的遺志，持續深化日台兩國情誼。

李登輝基金會指出，基金會執行長鄭睦群、顧問早川友久出席活動，並轉致基金會董事長李安妮的親筆信給安倍昭惠。李安妮在信中提到，希望彼此承繼如同李登輝與安倍晉三之間的羈絆，共同為台灣與日本的未來而努力。

鄭睦群在忘年會致詞時宣布，李登輝基金會將於2025年6月2日晚間，偕台灣國家交響樂團在東京三得利音樂廳舉行「李登輝紀念交響樂」，誠摯邀請安倍昭惠蒞臨，在日本以磅礡的樂音訴說李登輝的人生故事。安倍昭惠說，非常期待能再次與李安妮共同聆賞美妙的音樂。