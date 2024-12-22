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日本李登輝之友會演說 安倍昭惠盼找到「不要有事」道路

中央社／ 台北22日電
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠接受日本李登輝之友會之邀在東京演講。圖／中央社
日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠接受日本李登輝之友會之邀在東京演講。圖／中央社

日本李登輝之友會舉辦年度忘年會，日本已故前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠受邀發表專題演講時提到，「台灣有事，就是日本有事」，的確是安倍晉三的重要話語，但她更希望找到一條「不要有事」的道路。

李登輝基金會晚間發布新聞稿指出，日本李登輝之友會22日舉辦年度忘年會，安倍昭惠受邀與會並以「我對台灣的寄望」發表專題演講，駐日代表李逸洋也是座上嘉賓。

安倍昭惠表示，不論是對安倍晉三或日本人，前總統李登輝的影響實在非常重要，讓人重思與重拾所謂的日本精神。而「台灣有事，就是日本有事」確實是安倍晉三的重要話語，但她愛好和平，因此更希望能找到一條「不要有事」的道路。

安倍昭惠提及，她曾陪安倍晉三出席跟美國總統當選人川普伉儷的餐會，日美兩位領導人談到二戰太平洋戰爭時，都一致認為如果他們兩人當時是日美領袖，那就不會發生戰爭。

安倍昭惠表示，對安倍晉三來說，李登輝是導師、父親、哥哥與同志，希望眾人延續兩人的遺志，持續深化日台兩國情誼。

李登輝基金會指出，基金會執行長鄭睦群、顧問早川友久出席活動，並轉致基金會董事長李安妮的親筆信給安倍昭惠。李安妮在信中提到，希望彼此承繼如同李登輝與安倍晉三之間的羈絆，共同為台灣與日本的未來而努力。

鄭睦群在忘年會致詞時宣布，李登輝基金會將於2025年6月2日晚間，偕台灣國家交響樂團在東京三得利音樂廳舉行「李登輝紀念交響樂」，誠摯邀請安倍昭惠蒞臨，在日本以磅礡的樂音訴說李登輝的人生故事。安倍昭惠說，非常期待能再次與李安妮共同聆賞美妙的音樂。

安倍晉三 日本 李登輝

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