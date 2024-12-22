衝撞德國耶誕市集！馬格德堡襲擊案嫌犯被拘留 更多細節曝光

在德東城市馬格德堡的聖誕市場於周五（12月20日）發生汽車襲擊事件後，警方周日表示，馬格德堡地方法院以五項謀殺罪、多項謀殺未遂罪和多項嚴重人身傷害罪下令對這名50歲的男子進行審前拘留。

由嫌犯駕駛的汽車周五晚間以極高的車速撞向聖誕市場上的人群。據當局表示，有四名婦女和一名九歲男童喪生。另有約200人受傷。其中許多人的傷勢嚴重或極為嚴重，因此不排除死亡人數將繼續增加。

動機仍待調查

嫌犯Taleb A.是一名來自馬格德堡周邊小城貝爾恩布爾格（Bernburg）的醫生，為沙特阿拉伯裔，自2006年起居住在德國，對伊斯蘭教持批判立場。

首席檢察官諾潘斯（Horst Walter Nopens）表示，嫌犯的動機可能是不滿德國的難民待遇。在社群媒體上，被捕者以伊斯蘭教和沙特阿拉伯政權的批判者自居。此外，他也為來自保守國家的婦女爭取權益。

對德國政府和警方不滿

在社交媒體和訪談中，Taleb A.最近對德國當局提出了指控，其中一些指控的表達方式很混亂，指責德國在打擊伊斯蘭主義等方面做得不夠。根據德新社的報導，嫌犯自稱曾是穆斯林，但現在已經放棄了伊斯蘭信仰。2016年2月，他以受政治迫害者身份在德國申請庇護，同年7月獲得批准。

就在大約十天前，自稱為反穆斯林草根組織的美國平台「RAIR」發表了對這位醫生的訪談。其中，他指責德國警方毀掉了已放棄伊斯蘭信仰的沙特裔尋求庇護的生活。 Taleb A.還以X平台擁有者馬斯克的粉絲自居，而馬斯克現在不僅代表了美國右翼的立場，他也為德國極右翼的另類選擇黨（AfD）發聲。但與此同時，馬斯克形容自己在政治上是左傾。

悼念和心理支持

星期六晚上，數百人參與了於馬格德堡大教堂舉辦的悼念儀式，參加者包括受難者家屬、救難人員以及政府官員。一般民眾也能透過教堂前的螢幕觀看儀式。當天傍晚，馬格德堡市中心的悼念活動中夾雜著右翼口號。據警方表示，超過2000名參與者聚集在中央廣場，警方已對幾起輕微騷亂事件涉事者啟動刑事程序。

除了針對襲擊案件的法律程序之外，另一個迫切的任務是為傷者和受驚嚇的目擊者提供支持。負責恐怖主義犯罪受害者和幸存者關切的聯邦政府專員寇柏（Pascal Kober）向《德國編輯部網絡》表示，這種經歷會造成巨大的心理壓力，「若計入目擊者和第一線救助者，受影響的人數就會增加到三位數以上」。

有關安全措施的爭論

據馬格德堡警方報告，犯罪嫌疑人駕車從逃生救援通道進入聖誕市場，再從緊急通道離開。因此，相關單位是否做足了防護措施也是討論焦點。德國一位研究極端主義的專家申德勒（Hans-Jakob Schindler）指出，眾所周知，車輛和人群聚集是非常危險的組合，他認為「很難解釋為什麼車輛能夠闖入德國的聖誕市集」。

難以未雨綢繆

對於是否能提前預防此類事件發生，德國聯邦刑事調查局（BKA）局長明希（Holger Münch）表示，與過去類似罪行不同的是，沒有證據顯示襲擊的動機是基於伊斯蘭教。恐怖主義專家諾伊曼（Peter Neumann）表示，嫌犯並不符合任何特定的模式。他說：「他不是典型的伊斯蘭教徒，而是一個反對伊斯蘭教的沙特人。對當局來說，這並不符合常見的模式。」況且，如今有成千上萬的人在網上傳遞類似的訊息。諾伊曼指出：「要區分誰是認真的，誰只是在網路上胡鬧，是相當困難的。」

（德新社、法新社）

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