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2美海軍飛行員遭擊落 紅海上空彈射逃生…美軍曝真相：自家軍艦誤擊

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
飛彈巡洋艦「蓋茨堡號」錯誤地朝從另一艘軍艦「杜魯門號」（圖）起飛的F/A-18超級大黃蜂戰機開火，並擊中戰機。美聯社資料照
飛彈巡洋艦「蓋茨堡號」錯誤地朝從另一艘軍艦「杜魯門號」（圖）起飛的F/A-18超級大黃蜂戰機開火，並擊中戰機。美聯社資料照

美國兩名海軍飛行員今天稍早在紅海上空遭擊落，兩人彈射逃生。美軍表示，戰機「顯然是遭到誤擊」。

法新社報導，美軍中央司令部（United States Central Command）在佛州時間今晚表示，兩名飛行員生還，但「初步評估顯示，其中一人受輕傷」。

「這起事件不是敵對火力造成，全面調查正在進行中。」

中央司令部表示，飛彈巡洋艦「蓋茨堡號」（Gettysburg）錯誤地朝從另一艘軍艦「杜魯門號」（USS Harry S Truman）起飛的F/A-18超級大黃蜂戰機開火，並擊中戰機。

此事凸顯美國一年多來參與的任務的危險性，因為葉門青年運動（Houthi）叛軍多次攻擊紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）商船，他們說，這些商船與以色列有關。

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