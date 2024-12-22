聽新聞
0:00 / 0:00
2美海軍飛行員遭擊落 紅海上空彈射逃生…美軍曝真相：自家軍艦誤擊
美國兩名海軍飛行員今天稍早在紅海上空遭擊落，兩人彈射逃生。美軍表示，戰機「顯然是遭到誤擊」。
法新社報導，美軍中央司令部（United States Central Command）在佛州時間今晚表示，兩名飛行員生還，但「初步評估顯示，其中一人受輕傷」。
「這起事件不是敵對火力造成，全面調查正在進行中。」
中央司令部表示，飛彈巡洋艦「蓋茨堡號」（Gettysburg）錯誤地朝從另一艘軍艦「杜魯門號」（USS Harry S Truman）起飛的F/A-18超級大黃蜂戰機開火，並擊中戰機。
此事凸顯美國一年多來參與的任務的危險性，因為葉門青年運動（Houthi）叛軍多次攻擊紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）商船，他們說，這些商船與以色列有關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言