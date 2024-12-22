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曼谷鬧區藏詐團！泰國警方破獲機房逮6大陸嫌犯 嫌犯親曝細節

中央社／ 曼谷22日專電
泰國警方日前在曼谷市中心破獲設立在公寓大廈內的詐騙機房，逮捕6名利用觀光簽證或學生簽證進入泰國的中國籍嫌犯，並查獲大量用於詐騙的SIM卡和手機。示意圖／Ingimage
泰國警方日前在曼谷市中心破獲設立在公寓大廈內的詐騙機房，逮捕6名利用觀光簽證或學生簽證進入泰國的中國籍嫌犯，並查獲大量用於詐騙的SIM卡和手機。示意圖／Ingimage

泰國警方日前在曼谷市中心破獲設立在公寓大廈內的詐騙機房，逮捕6名利用觀光簽證或學生簽證進入泰國的中國籍嫌犯，並查獲大量用於詐騙的SIM卡和手機。

鮮新聞（Khaosod）和泰國公視（Thai PBS）報導，泰國警方20日在匯狂（Huai Khwang）地區一處公寓大廈內破獲詐騙集團機房。

泰國警方逮捕6名中國籍男子，並對在逃的3名嫌犯發出逮捕令。警方在這處公寓大廈其中3層樓的6個房間搜出4台筆電、62台電腦監視器、636支手機、286個SIM卡盒及20萬8000張SIM卡。

這些嫌犯在過去3到4個月內陸續使用觀光簽證或學生簽證進入泰國。一名嫌犯表示，他在中國看到電腦工程師徵人廣告，底薪保證有人民幣8000元（約新台幣3萬5760元），他因此決定應徵。

嫌犯表示，他的工作就是不斷更換SIM卡，然後利用不同的號碼，在泰國和中國的社群媒體申請不同的帳號；同一張SIM卡如果開了20個左右的帳號，就會被換掉。負責提供SIM卡的是一名楊姓男子。

泰國警方指出，嫌犯也利用這些設備打詐騙電話，一小時最多可以打60萬通。

泰國皇家警察副總長兼科技犯罪防治處（Technology Crime Suppression Division）處長塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）表示，移民警察發現多名中國遊客到這處公寓大廈尋找住宿，因此起疑心，向法院申請搜查令，才破獲詐騙機房。

這些中國嫌犯將被以非法持有並操作通訊設備、無照設立廣播站和無工作證在泰國工作等罪名起訴。司法程序完備後，他們將被遣返回中國。

泰國警方指出，這群人之前在寮國和柬埔寨相當活躍，行為模式和之前在東南亞破獲的其他詐騙集團相似。這起案件已交由網路犯罪調查小組深入調查。

SIM 泰國 簽證 詐騙集團

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