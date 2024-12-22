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萬那杜餘震不斷 又有6.1強震未釀災損

中央社／ 雪梨22日綜合外電報導
南太平洋島國萬那杜近日發生強震。（美聯社）
南太平洋島國萬那杜近日發生強震。（美聯社）

大洋洲島國萬那杜今天凌晨發生規模6.1地震，但似乎並未造成重大災損。數天前，萬那杜才發生致命的大地震。

法新社報導，萬那杜17日發生規模7.3強震，重創人口最多的埃法特島（Efate），導致首都維拉港（PortVila）多動混凝土建築倒塌並引發山崩，造成12人死亡。

今天這起規模6.1地震深度40公里，震央位於維拉港以西約30公里處。

與17日那起地震不同的是，今天凌晨2時30分發生的這起地震並未觸發海嘯警報。

維拉港商人湯普森（Michael Thompson）告訴法新社，地震驚醒了他的家人。

「我會說這是比較大的餘震之一，現在我們已經經歷過幾次餘震了。」

網路本週稍早癱瘓至今，使得與萬那杜與外界聯繫困難。而除了通訊中斷，17日的地震還影響供水，並導致維拉港主要航運港口停止運作。

17日強震後萬那杜宣布進入為期7天的緊急狀態和夜間宵禁，昨天才宣布將恢復商業航班，以重啟重要的觀光業。

地震 強震 萬那杜

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