波羅的海電纜遭破壞 疑涉案中國船啟航赴埃及

中央社／ 斯德哥爾摩21日綜合外電報導

瑞典海岸防衛隊表示，中國散裝貨船伊鵬3號已於今天啟航前往埃及。這艘船涉嫌於上月切斷波羅的海2條海底電纜，自11月19日以來一直停在丹麥和瑞典之間的公海。

法新社報導，根據船隻追蹤網站VesselFinder，伊鵬3號（Yi Peng 3）今天從它先前停留的喀得加海峽（Kattegat）向北航行，瑞典海岸防衛隊也證實這艘船已起錨。

瑞典海岸防衛隊官員布勒（Hanna Buhler）告訴法新社，伊鵬3號「報告它正前往埃及和塞得港（Swedish Coast）」，且瑞典將持續監控此船。

波羅的海2條海底電纜11月17至18日間被切斷，伊鵬3號被指與事件有關。該船涉嫌故意下錨在海床拖行超過100英哩（約160公里），切斷了分別連接芬蘭和德國、瑞典與立陶宛的2條海底電纜。

事發後，伊鵬3號一直停留在丹麥和瑞典之間的公海，由帶頭調查此案國家的海軍艦艇和警用船隻輪流警戒。

「華爾街日報」（WSJ）本月19日報導，經過數週緊張的秘密外交後，中國允許歐洲調查人員登上伊鵬3號，參與國際調查的國家包括德國、瑞典、丹麥和芬蘭。

丹麥 埃及 瑞典

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