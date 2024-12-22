德國汽車衝撞案拜登批卑鄙 匈總理歸咎歐盟移民政策

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

德國馬德堡市昨晚有男子駕車衝撞耶誕市集人群，至少造成5死逾200傷，美國總統拜登今天稱這是一起「卑鄙又黑暗的事件」，匈牙利總理奧班則歸咎於移民歐盟

法新社報導，拜登（Joe Biden）發布聲明表示：「德國人民為這起可怕的攻擊事件感到悲痛，美國向他們致上最深哀悼。沒有任何社群或家庭，應承受這樣卑鄙又黑暗的事件，尤其是在歡樂與和平的（耶誕）佳節前數日。」他補充道，華府與德國官員保持聯絡。

美聯社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）今天將德國汽車衝撞事件與移民直接連結在一起。

奧班在布達佩斯向他稱為「恐怖主義行為」的受害者家屬表達同情之意，同時暗示歐盟移民政策是罪魁禍首。

奧班在沒有證據的情況下宣稱，這類攻擊事件是在2015年後才開始在歐洲發生，當時有數以十萬計移民和難民為逃離中東、非洲的戰爭與暴力而大舉進入歐盟地區。

然而，歐洲事實上早在數十年前就曾遭遇多起類似的攻擊事件，包括2004年西班牙馬德里火車連環爆炸案，以及2005年英國倫敦「七七爆炸案」。

儘管如此，奧班主張移民和恐怖主義間「無疑具有關聯」，並稱歐盟領導階層「希望馬德堡（Magdeburg）事件也在匈牙利發生」。

德國 歐盟 移民

延伸閱讀

防輝達AI晶片流入中國 美擬推配額制 337調查燒到聯想

開支鬥爭將讓共和黨「帶傷執政」麻煩才剛開始

美國去年遣返27萬無證移民 創10年新高

政府免關門！美國參議院通過新版臨時撥款法案 待拜登簽署生效

相關新聞

柬埔寨將允許日本訪問爭議海軍基地

柬埔寨參議院主席、前總理洪森（Hun Sen）本周五（12月20日）表示，日本將獲得授權，對該國雲壤海軍基地（Ream Naval Base）進行訪問。美國多次表達對該基地可能成為中國軍事前哨的擔憂。

干預大選？馬斯克挺德極右翼

美國科技富豪馬斯克廿日在其社群媒體X指稱，唯有極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）能「救德國」。這番話引發德國政壇兩極反...

澳擬出資助索國擴大警力 陸：盼有關方尊重島國獨立

據路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上周五表示，澳洲將提供超過一億美元幫助與中國大陸也有安全...

專家分析德耶誕市集衝撞案：嫌犯異常年長、意識形態敘述不尋常

德國東部城市馬德堡（Magdeburg）當地時間20日傳出汽車衝撞耶誕市集事故，造成至少5死、超過200人受傷。嫌犯是來...

斯里蘭卡歷經破產借債 總統預計2025年1月訪陸

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）今天表示，他將於明年1月前往中國進行會談；在提...

美國批准對埃及軍售 總價超過50億美元

美國政府今天批准向埃及出售總價逾50億美元的軍備，儘管埃及的人權問題嚴重，因該國在調解加薩走廊（Gaza Strip）危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。