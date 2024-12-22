澳擬出資助索國擴大警力 陸：盼有關方尊重島國獨立

據路透報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上周五表示，澳洲將提供超過一億美元幫助與中國大陸也有安全關係的索羅門群島擴大警察部隊，以減少其對外部合作夥伴的依賴。

對此，大陸外交部發言人林劍表示，中方一貫主張，各國在發展同太平洋島國關係時，應秉持「三個堅持」：堅持島國自主、堅持發展為先、堅持開放包容。他強調，任何國家都不應該將島國當作自己的「後院」。希望有關方能切實尊重島國獨立和主權完整，不干涉島國內政。

報導指出，自二○二二年索羅門群島時任領導人蘇加瓦瑞與北京簽署安全協議以來，美國與澳洲就一直競相限制中國在太平洋島嶼的安全野心。

艾班尼斯在坎培拉告訴記者，這項為期四年、價值一點九億澳元（約合一點一八億美元）的承諾，表明澳洲是索羅門群島的「首選安全夥伴」。

艾班尼斯和索羅門群島總理馬內列在一份聯合聲明中表示，此舉「回應了索羅門群島建立持久主權安全能力的強烈願望，從而隨著時間的推移減少對外部夥伴的依賴」。

報導稱，自二○二二年以來，索羅門群島一直有一支小型的中國警察分隊。二○○三年至二○一七年，澳洲警方曾在內部衝突後，應索羅門群島政府的要求提供了安全保障。

報導表示，馬內列曾請求澳洲提供資金，將索羅門群島警察的規模擴大一倍，達到三千名警察。