干預大選？馬斯克挺德極右翼

美國科技富豪馬斯克廿日在其社群媒體X指稱，唯有極右翼的「德國另類選擇黨」（AfD）能「救德國」。這番話引發德國政壇兩極反應，部分人士批評他企圖干預德國預定明年二月舉行的國會下院聯邦議院大選。

馬斯克在X上一段對德國中間偏右的基民黨領袖梅爾茨影片顯示，他批評梅爾茨不願與反移民的AfD合作。多項民調顯示，梅爾茨可望在明年大選後躋身下任總理，AfD的支持度則暫居第二名。

德國政府雖避免直接置評，但主要政黨國會議員對馬斯克關於AfD的言論表達不滿，這些政黨多不願與AfD合作。

馬斯克廿日稍晚再表示，AfD顯然不是極右翼！「（該黨）只是（提出符合）常識的政策」。

基民黨籍國會議員瑞德克對德媒商務日報說，一位美國新政府的要角介入德國選舉活動，這是具威脅性、令人惱怒又不能接受的行為。

社民黨籍德國總理蕭茲則表示，「我們有言論自由，這也適用億萬富豪。這意味著你能說些不正確、沒有明智政治建言的話」。德國政府發言人霍夫曼表示，自馬斯克擁有X後，德國政府一直關注X的發展，幾經考量後仍得到相同結論，即「我們將保留X，它是（德國政府）與民眾接觸和傳播資訊的平台」。

社民黨籍國會議員薛佛也對德媒每日鏡報說，完全無法接受馬斯克前述說法，「我們與美方關係很密切，但現在必須勇敢面對我們的友人，我們反對（他們）干預我們的選舉活動」。

曾是蕭茲「紅綠燈」執政聯盟要角的德國自由民主黨籍前財長林德納直言，儘管移民管控對德國至關重要，但AfD反對自由與商業，就是個極右翼極端政黨。

AfD當然樂見馬斯克的支持，黨魁魏德爾特地錄影片向他表達謝意，並強調該黨是德國「唯一而且僅有的選擇」。魏德爾轉貼馬斯克的發文並說，「對！你超正確，馬斯克」，「社會主義（基民黨籍前總理）梅克爾毀了德國，蘇聯、歐盟正摧毀（德國）經濟」。AfD還在X寫道，若諸位也想救德國，那就加入本黨。

德國聯邦憲法保護局（BfV）此前將AfD列為疑似右翼極端組織。在某些邦該黨被視為右翼極端主義。去年四月BfV將AfD青年組織「德國青年另類選擇」正式認定為右翼極端團體，理由是它在活動和公開言論中具明顯排外傾向，並企圖淡化與否認納粹罪行，違反德國基本法。