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專家分析德耶誕市集衝撞案：嫌犯異常年長、意識形態敘述不尋常

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
德國員警21日駐守東部城市馬德堡耶誕市集衝撞案現場。這起攻擊已知造成5人死亡、超過200人受傷。新華社
德國員警21日駐守東部城市馬德堡耶誕市集衝撞案現場。這起攻擊已知造成5人死亡、超過200人受傷。新華社

德國東部城市馬德堡（Magdeburg）當地時間20日傳出汽車衝撞耶誕市集事故，造成至少5死、超過200人受傷。嫌犯是來自沙烏地阿拉伯的50歲精神病學和心理治療家塔利布（Talib Al-Abdulmohsen）。

英國天空新聞報導，非營利組織「反極端主義專案」（Counter Terrorism Project）資深主管辛德勒（Hans-Jakob Schindler）表示，這起案件有幾點「不尋常」，稱嫌犯的年齡異常年長，及其意識形態陳述怪異。

辛德勒指出，首先，嫌犯的年齡異常年長；再者是他的意識形態：反伊斯蘭、反沙烏地阿拉伯，並相信德國想要一個「伊斯蘭化」的歐洲。他說：「嫌犯的意識形態陳述很怪異，接近所謂的陰謀論，但這個陰謀論又非常個人化，因為他不是在談論一個世界陰謀論。」

辛德勒還說：「自新冠危機以來，我們確實看到網路上陰謀論敘事增加。我們也確實有非常不負責任的社群媒體公司，他們沒阻止其平台上充滿仇恨的暴力幻想內容。他們從未真正精於此道，狀況似乎還愈來愈糟，特別是在X。」

意識 沙烏地阿拉伯

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