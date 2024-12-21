斯里蘭卡歷經破產借債 總統預計2025年1月訪陸
斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）今天表示，他將於明年1月前往中國進行會談；在提供斯里蘭卡雙邊貸款的國家中，最大放貸國就是中國。
法新社報導，斯里蘭卡2022年經濟崩潰，當時這個國家的雙邊債務中，中國占了超過一半，可倫坡當局沒有足夠外匯來支付食品、燃料及藥物等必需品的進口。就在前幾天，斯里蘭卡完成拖延已久的外債重組。
在接受國際貨幣基金（IMF）的紓困計畫，並實施撙節改革後，斯里蘭卡的經濟正復甦中。
今年9月上台的迪桑納亞克告訴媒體，「我會在下個月中旬去中國」，但他沒有提供確切日期。
迪桑納亞克身為國家元首的首次海外訪問是前往鄰國印度，他於本月16日受到印度總理莫迪（Narendra Modi）的接待。
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