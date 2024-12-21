美國批准對埃及軍售 總價超過50億美元

美國政府今天批准向埃及出售總價逾50億美元的軍備，儘管埃及的人權問題嚴重，因該國在調解加薩走廊（Gaza Strip）危機時與美方合作日益密切，促成了這項交易。

法新社報導，美國國務院通知國會，已批准向埃及出售555輛要價46億9000萬美元（約新台幣1530億元）的美製M1A1艾布蘭（Abrams）戰車，2183枚要價6億3000萬美元的地獄火空對地飛彈（Hellfire），以及要價3000萬美元的精確導引彈藥。

根據聲明，這次軍售「能協助非北約（NATO）主要盟國改善安全，持續擔綱重要中東戰略夥伴，進而有助於美國的外交政策與國家安全」。

美國總統拜登（Joe Biden）2021年上台時，曾承諾對埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）領導下的人權問題採取更強硬態度，但他的政府仍多次批准對埃及的軍售協議。

自從1979年與以色列簽署和平條約以來，埃及向來是美國安全援助的最大受益國之一。

去年爆發以哈戰爭以來，開羅當局扮演調停者角色，埃及與美國的合作日益密切。