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馬克宏視察風災爆粗口「如屎一般的情況」 更多私下爭議發言遭揭露

中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
法國總統馬克宏。圖／歐新社
法國總統馬克宏。圖／歐新社

法國總統馬克宏近日視察遭風災重創的海外省分馬約特島，回應災民質疑時措辭強硬惹議。法國媒體更披露，他在總統府內還有種族歧視、嘲諷同性戀等爭議性言論。

法新社報導，強烈氣旋奇多（Chido）上週末重創位於西印度洋的馬約特島（Mayotte），馬克宏（Emmanuel Macron）19日前往視察時，面對群眾激烈質問法國的救災因應，他回說：「若這裡不是法國（的一部分），你們的處境會比現在的『屎』況糟糕萬倍。」

法國綠黨國會議員羅梭（Sandrine Rousseau）批評馬克宏帶著「傲慢和教訓人的態度」到馬約特島。

法國社會黨第一書記弗和（Olivier Faure）也在社群媒體平台X發文說：「身為總統不應說這種話。在法國境內哪個其他地方，總統會要求同胞『請別再抱怨自身悲劇，因為你們身為法國人已夠幸運』，來對他們說教？」

與此同時，法國「世界報」（Le Monde）近來刊登一系列有關法國總統府內幕的報導，指稱馬克宏有過種族和性別歧視及嘲諷同性戀的言論。

根據18日的報導，馬克宏去年在當時的衛生部長羅梭（Aurelien Rousseau）在場的一場討論中說：「我國急診室的問題在於，裡面充滿名叫馬梅杜（Mamadou）的人。」馬梅杜是西非男性穆斯林常見的名字。

「世界報」19日再報導，馬克宏稱法國總理府在他任命的公開出櫃男同性戀前總理艾塔爾（Gabriel Attal）執掌下，像是「一籠傻鳥」（La cage auxfolles），他指的是1齣在法國有名的1970年代舞台劇喜劇作品和同名電影，主角是2名男同志。

文章還爆料，馬克宏稱綠黨黨魁彤德利耶（Marine Tondelier）及左派聯盟推舉的總理人選卡斯特（LucieCastets）這兩位女性是「蕩婦」（cocotte）。

法國知名左派國會議員魯芬（Francois Ruffin）表示：「（總統府內）發生的一切：種族歧視、恐同、性別歧視，全都鎖在1座金碧輝煌的宮殿裡、遠離法國（人民）目光，而他（馬克宏）卻整天對他們說教。」

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