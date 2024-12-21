快訊

冬至冷吱吱！大陸冷氣團來襲 4縣市低溫特報下探10度以下

2024「最失敗科技」出爐！麻省理工評選8大事件 其中1件牽扯台灣

中職／朱育賢FA補償樂天選呂詠臻 沈鈺傑：他還能更好

聽新聞
0:00 / 0:00

只有「極右反移民」政黨可救德國？馬斯克選前表態引不滿 遭批：有失尊嚴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
特斯拉電動車執行長兼「X」所有人馬斯克10月17日出席在賓州扶桑舉行的美國政治行動委員會里民大會演講時比手勢。資料照片。路透
特斯拉電動車執行長兼「X」所有人馬斯克10月17日出席在賓州扶桑舉行的美國政治行動委員會里民大會演講時比手勢。資料照片。路透

德國總理蕭茲領導的三黨執政聯盟11月垮台，聯邦議會日前召開特別會議否決了信任投票，定於2025年2月23日提前改選。科技億萬富豪、美國候任總統川普的親信馬斯克20日上「X」發文，似乎支持極右反移民的德國另類選擇黨（AfD），在德國政壇引發了憤怒。

衛報報導，德國國內情報機構已經將AfD的一些成員列為右翼極端分子。雖然該黨目前在民調排名第二，但各個主流政黨誓言，拒絕在聯邦層級與AfD合作，其中包括了最有機會成為下一任總理的保守派基督教民主黨（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz）。

德國右翼網紅塞布特（Naomi Seibt）日前上馬斯克的社群媒體「X」發布影像，批評梅爾茨「完全無視AfD的存在」、也拒絕跟該黨組成執政聯盟，同時讚揚了阿根廷的自由意志論總統米雷伊（Javier Milei）。馬斯克轉發了這隻影像，並且寫道「只有AfD可以拯救德國」。

針對馬斯克的貼文，德國聯邦政府只發出了不痛不癢的簡短回應，蕭茲則在記者會表示，「我們這裡有言論自由，也適用於千萬富翁，言論自由還意味著你能講不正確的話，並且不包含好的政治建議」。

跟蕭茲同屬社民黨（SPD）的聯邦衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）則把馬斯克在選前幾周涉足德國政壇辯論的決定稱為「有失尊嚴與很有問題」，並指責馬斯克干預選舉，呼籲當局「密切關注X上的動態」。他表示，「我自己非常密集使用的X平台正日益被用來傳播馬斯克先生的政治立場和目標，這種運作方式非常令人不安」。

跟梅爾茨同屬CDU的歐洲議會前議員布洛克（Elmar Brok）則斥之為「美國科技諸王的統治世界幻想」。

德國東部城市馬德堡（Magdeburg）20日晚間發生汽車衝撞耶誕市集的疑似恐攻，造成至少2人死亡、逾68人受傷，被捕的肇事嫌犯為50歲沙烏地阿拉伯的醫師。馬斯克又在「X」攻擊蕭茲，稱他「應該立即辭職，無能的傻瓜」。

AfD總理候選人魏德爾（Alice Weidel）轉發了馬斯克的評論，寫道「是的，你完全正確，也請看看我對川普總統的訪問，社會主義者梅克爾如何毀掉我們的國家，蘇維埃歐洲聯盟如何摧毀各國的經濟骨幹與失靈的德國」。

魏德爾後來又在「X」發了一支致馬斯克的影像，稱「非常感謝你的注意，德國另類選擇黨確實是我們國家唯一的替代方案，我們的最後選擇」，同時祝福馬斯克與川普在即將到來的任期一切順利，也祝他們跟所有美國人耶誕快樂與新年快樂。

X 德國 馬斯克

延伸閱讀

前一天還信心滿滿…強生「千頁法案」失算 寶座面臨挑戰

馬斯克涉入德國選舉 表態挺極右翼另類選擇黨

美政府恐關門 白宮批川普為推富豪減稅擋撥款法案

華碩AI全方位布局 攻機器人…強調人工智慧往多元應用發展

相關新聞

只有「極右反移民」政黨可救德國？馬斯克選前表態引不滿 遭批：有失尊嚴

德國總理蕭茲領導的三黨執政聯盟11月垮台，聯邦議會日前召開特別會議否決了信任投票，定於2025年2月23日提前改選。科技...

日本拚減碳 2040年度核電占比倍增恐有難度

日本政府12月17日公布新版「能源基本計畫」草案，預估2040年度日本能源組合（發電量結構）概略樣貌，其中核電占比要從不...

加拿大總理杜魯多內外交迫 撤換3分之1內閣官員

加拿大的政治動盪正危及總理杜魯多（Justin Trudeau）的領導統御，與即將成為美國新任總統的川普也陷入緊張關係。...

關係回溫 英財政大臣下月訪中 將重啟經濟對話

隨著中英關係回暖，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年1月11日將訪華，與國務院副總理何立峰會面，重啟暫...

少數政府下台又一人？關鍵盟友將提不信任案 加總理杜魯多位置不保

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）距離下台看似更近一步，原因是他的一個重要政治盟友表示將採取行動，推翻執政...

耶誕節殺死一隻貓？獸醫解析為何歲末佳節是寵物鬼門關

透過動物剖檢鑑定死因的獸醫病理醫中村進一觀察到，每到年底，送來剖檢的動物特別多，大多是一般家庭的寵物。在究明死因後，他提醒耶誕節和新年暗藏哪些寵物致死風險，可以防範。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。