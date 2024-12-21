快訊

財劃法三讀…卓榮泰稱地方政府自行面對天災 張善政打臉了

美國測試飛彈期間試圖非法進入關島 7中國大陸人被捕

中央社／ 新加坡21日綜合外電報導
有7名中國大陸人非法進入關島被捕，當時美國正在關島測試飛彈攔截。路透
有7名中國大陸人非法進入關島被捕，當時美國正在關島測試飛彈攔截。路透

關島海關檢疫局表示，7名中國大陸公民因涉嫌非法進入關島遭到逮捕，當時美國飛彈防禦署（U.S. Missile Defense Agency）正利用新的雷達進行重要飛彈攔截測試。

路透社報導，關島海關檢疫局（Customs andQuarantine Agency）說，在本月10日到11日被捕的中國公民中，至少有4人被發現出現在「一處軍事設施附近」。關島有許多這類設施，包括曾於10日進行飛彈測試的安德森空軍基地（Andersen Air ForceBase）。

華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）昨天在報告中說：「對美國軍事設施進行間諜活動，尤其是有飛彈發射能力的設施，可以為中華人民共和國提供可能有價值的情報。」

關島有關當局說，這7名中國人都是從塞班島（Saipan）搭著同一艘船抵達，並說相關調查正在進行中。

中國外交部未立即回應置評要求。

美國計劃在關島周圍16處地點設置空中與飛彈防禦網絡，嚇阻任何針對關島的飛彈攻擊，讓對方因行動複雜且需耗費大量資源而放棄攻擊。

這項計畫目的在整合最先進的美國飛彈防禦系統與雷達，未來10年可能耗資高達100億美元。

美方本月10日的飛彈測試成功，飛彈防禦署表示，每年最多可進行2次的攔截測試。

美國 關島 飛彈

延伸閱讀

關稅迫近 中國國企2週內採購逾120萬公噸美國大豆

美議員提案「國貨國運」 恐衝擊中國北美航線

川普要求歐盟買美國油、氣

減輕沖繩負擔…駐日美軍陸戰隊移師關島 首階段百名後勤隊員離開

相關新聞

少數政府下台又一人？關鍵盟友將提不信任案 加總理杜魯多位置不保

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）距離下台看似更近一步，原因是他的一個重要政治盟友表示將採取行動，推翻執政...

加拿大總理杜魯多內外交迫 撤換3分之1內閣官員

加拿大的政治動盪正危及總理杜魯多（Justin Trudeau）的領導統御，與即將成為美國新任總統的川普也陷入緊張關係。...

關係回溫 英財政大臣下月訪中 將重啟經濟對話

隨著中英關係回暖，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年1月11日將訪華，與國務院副總理何立峰會面，重啟暫...

耶誕節殺死一隻貓？獸醫解析為何歲末佳節是寵物鬼門關

透過動物剖檢鑑定死因的獸醫病理醫中村進一觀察到，每到年底，送來剖檢的動物特別多，大多是一般家庭的寵物。在究明死因後，他提醒耶誕節和新年暗藏哪些寵物致死風險，可以防範。

馬斯克涉入德國選舉 表態挺極右翼另類選擇黨

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天上午在自家的社交媒體平台X發文，「只有德國另類選擇黨可以拯救德國」，首度明確...

美中台博弈／川普再登基威嚇加倍 連媒體、國會也噤聲

美國現在的權力中心，在佛州的海湖莊園，而不是華府賓夕法尼亞大道1600號的白宮，川普雖還沒有就任總統，但國會不敢違逆其旨意，最高法院聽其使喚，根本沒有三權分立制衡，海湖莊園外，科技大老與外國領袖們，更是排隊候召聽宣。 川普自嘲：「為什麼我上一任時人人都要和我作對；現在人人都要做我的朋友？」資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者盤點原因、深入解析…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。