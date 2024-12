美國測試飛彈期間試圖非法進入關島 7中國大陸人被捕

關島海關檢疫局表示,7名中國大陸公民因涉嫌非法進入關島遭到逮捕,當時美國飛彈防禦署(U.S. Missile Defense Agency)正利用新的雷達進行重要飛彈攔截測試。

路透社報導,關島海關檢疫局(Customs andQuarantine Agency)說,在本月10日到11日被捕的中國公民中,至少有4人被發現出現在「一處軍事設施附近」。關島有許多這類設施,包括曾於10日進行飛彈測試的安德森空軍基地(Andersen Air ForceBase)。

華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)昨天在報告中說:「對美國軍事設施進行間諜活動,尤其是有飛彈發射能力的設施,可以為中華人民共和國提供可能有價值的情報。」

關島有關當局說,這7名中國人都是從塞班島(Saipan)搭著同一艘船抵達,並說相關調查正在進行中。

中國外交部未立即回應置評要求。

美國計劃在關島周圍16處地點設置空中與飛彈防禦網絡,嚇阻任何針對關島的飛彈攻擊,讓對方因行動複雜且需耗費大量資源而放棄攻擊。

這項計畫目的在整合最先進的美國飛彈防禦系統與雷達,未來10年可能耗資高達100億美元。

美方本月10日的飛彈測試成功,飛彈防禦署表示,每年最多可進行2次的攔截測試。