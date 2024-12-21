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日本第10艘多功能護衛艦長良號下水 2025年度服役

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本防衛省海上自衛隊第10艘最先進多功能護衛艦（FFM）下水，命名「長良號」，預定2025年度服役。防衛省預計在完成12艘FFM造艦計畫後，再建造12艘性能提升版的新型FFM。

日本讀賣新聞報導，海上自衛隊12月19日為多功能護衛艦「長良號」舉行命名與下水儀式。

長良號屬「最上級護衛艦」第10艘艦，長度約133公尺、寬度約16公尺。長良號艦名取自流經岐阜縣的長良川，加上第9艘艦「名取號」的興建費用約1028億日圓。

最上級護衛艦英文歸類為FFM（Frigate Multi-purpose/Mine），FF代表巡防艦種，M代表多功能及水雷。

最上級護衛艦搭載乘組員約90人，不到傳統艦艇人數的一半，除了藉由系統整合達到節省人力的目的外，還擁有掃雷艦的清掃水雷功能。

最上級護衛艦標準排水量為3900噸，為強化船隻匿蹤能力、不易被雷達捕捉，艦身外觀更加平滑，尤其是朝向天空的圓柱形複合天線成為一大特徵

日本軍事記者高橋浩祐日前撰文表示，根據海上幕僚監部公關室的說法，長良號在經過安裝艦上設備及各種性能測試後，預定2025年度服役。

高橋指出，海上自衛隊計畫以每年兩艘的速度建造12艘最上級護衛艦。截至目前為止，1號艦最上號、2號艦熊野號、3號艦能代號、4號艦三隈號、5號艦矢矧號及6號艦阿賀野號都已服役，全數部署在護衛艦隊直屬的兩位數護衛隊。

最上號與熊野號隸屬橫須賀的第11護衛隊、能代號與三隈號隸屬佐世保的第13護衛隊、矢矧號與阿賀野號隸屬舞鶴的第14護衛隊。

至於7號艦仁淀號、8號艦湧別號及9號艦名取號都已下水，正在進行艦上設備安裝作業。

高橋表示，第11號艦與第12號艦正在建造中，防衛省在建造完成12艘最上級護衛艦後，將再花5年時間採購12艘新型FFM。目前規劃第1艘新型FFM將於2028年度服役，如果一切順利的話，12艘新型FFM將在2032年度完成部署。

日本 特徵 自衛隊

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