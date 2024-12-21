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馬斯克涉入德國選舉 表態挺極右翼另類選擇黨

中央社／ 柏林20日專電
美國億萬富豪馬斯克。路透
美國億萬富豪馬斯克。路透

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天上午在自家的社交媒體平台X發文，「只有德國另類選擇黨可以拯救德國」，首度明確表態個人政治立場，引發德國政壇兩極反應。

德國國會預計明年2月提前選舉。根據德國公共廣播聯盟（ARD）19日公布的一項最新民調顯示，基民盟與基社盟（CDU/CSU）目前支持率最高，為33%；德國另類選擇黨（AfD）以19%名列第二，主要來自德國東部。

此外，社會民主黨（SPD）和綠黨（Greens）目前支持率皆為14%；莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）為5%，自由民主黨（FDP）與左翼黨（Linke）各為3%。

馬斯克除了擁有平台X，也是電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長。2019年特斯拉在布蘭登堡邦（Brandenburg）設立第一座在歐洲的電動車製造工廠。自此，馬斯克多次對德國政壇發表評論。上個月德國3黨執政聯盟瓦解後，他曾先後批評總理蕭茲（Olaf Scholz）和經濟部長哈柏克（Robert Habeck）是「傻瓜」。

馬斯克20日轉貼一位德國另類選擇黨行動人士賽布特（Naomi Seibt）批評基民盟總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）的影片，並加上一段評論表示，「只有另類選擇黨可以拯救德國」。德國另類選擇黨立即轉貼馬斯克的發文廣告宣傳。該黨在X上表示，「如果你也想拯救德國，那就加入立即填寫入黨申請書」。

蕭茲今天在柏林記者會上回應表示，「言論自由也適用於億萬富翁」，但言論自由也意味著可以說那些不正確的、對政治建議毫無助益的話。

德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）表示，自從馬斯克接手X平台後，德國政府一直在關注X的發展，「幾經權衡後總是回到一樣的結論，我們將保留X，它是與民眾接觸與傳播資訊的平台」。

德國另類選擇黨總理候選人韋德爾（Alice Weidel）轉貼馬斯克發文並表示，「對！你絕對正確，馬斯克」，「社會主義梅克爾毀了德國，蘇聯歐盟正在摧毀經濟」。

自由民主黨主席林德納（Christian Lindner）也轉貼馬斯克發文，但表示，「即便控制移民是重要的，但另類選擇黨是反對自由、反對創業的一個右翼極端主義政黨」。他呼籲馬斯克不要太快下結論，應該與他會面並認識自民黨。

自民黨副主席庫比奇（Wolfgang Kubicki）則在畫報（Bild）表示，「在德國的特斯拉駕駛不會讓這種意見影響他們的投票決定」。

德國聯邦憲法保護局早先將「德國另類選擇黨」視為疑似右翼極端組織；在某些聯邦，該黨被名列為右翼極端主義。

X 德國 馬斯克

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