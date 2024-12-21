德國總統史坦麥爾：將在27日解散國會

中央社／ 柏林20日專電

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）日前沒有通過國會信任案，並希望提前舉行新的國會選舉。總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）今天表示，將在12月27日宣布解散國會並舉行新選舉。

德國即將進入跨週末為期四天的聖誕假期。史坦麥爾今天在柏林表示，過去幾天，他與國會黨團主席們和團體代表會面，確定國會未來不會再有穩定的多數席次的可能，他將在12月27日根據德國憲法第68條做出解散國會的決定。

蕭茲在本月16日要求國會對他進行信任投票，如願沒有通過，隨後蕭茲向史坦麥爾建議解散國會，以便舉行新的選舉。目前預計的選舉日期是2025年2月23日。

根據德國憲法第68條規定，聯邦總理有權向聯邦議院提交動議，表達議院對總理信任。總理可結合實際問題，或單獨提出信任問題動議作為動機。國會最快可以在收到總理書面提案的48小時後做出決定。

依法，如果總理贏得信任投票，政府將保持現狀繼續運轉；如果總理信任投票未過，他可向總統要求解散國會，總統有21天時間來決定。一旦總統宣布國會解散，國會選舉必須在60天內完成。

因此，依德國憲法第68條規定總統沒有義務解散國會。然而，蕭茲領導的3黨聯合執政內閣，又稱紅綠燈聯盟，在上個月6日瓦解，蕭茲開除自民黨籍（FDP）前財政部長林德納（Christian Lindner），林德納隨即率自民黨成員退出內閣。

蕭茲所屬的社民黨（SPD）代表紅色，與代表黃色的自民黨，以及綠色的綠黨（Greens），組成3黨聯合的執政聯盟，這個自2021年12月運行至上個月的內閣又被稱為「紅綠燈聯盟」。

自民黨退出紅綠燈聯盟後，執政內閣剩下紅與綠，在國會席次各為207席與117席，未達過半367多數決，議事難以順利推動。

在執政聯盟瓦解時，史坦麥爾就曾表示願意解散國會，他說，「國會需要穩定的多數與有能力採取行動的政府」，這也將是他做決定的標準。

蕭茲12月11日向國會主席巴斯（Bärbel Bas）提交相關文件，國會於12月16日召開特別會議審理，記名投票結果顯示，有207位議員投下信任票，394名投下反對票，116人棄權，國會不再對蕭茲信任。

德國 蕭茲

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