法新社2024新聞大事 川普勝選、阿塞德垮台、巴黎奧運

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導

川普贏得美國總統大選、敘利亞總統阿塞德垮台、巴黎奧運...等，都是今年全球新聞事件的代表。以下是法新社回顧2024年成為頭條新聞的重要事件：

中東戰火蔓延

統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）去年10月7日對以色列發動史無前例的襲擊後，以色列今年持續對加薩發動攻勢，殺死了幾名哈瑪斯的領導人，並將戰線擴大到黎巴嫩。

但據加薩衛生部統計，當地已有4萬5000多人在這場戰爭中死亡，大多數是平民。聯合國（UN）認為這個數據可靠。

阿塞德垮台

在敘利亞，伊斯蘭主義反抗軍「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）11月27日發動為期11天的閃電攻勢後，總統阿塞德（Bashar al-Assad）逃到俄羅斯首都莫斯科。

俄烏衝突升高

俄羅斯2022年2月24日對鄰國烏克蘭發動全面侵略後，烏克蘭去年反攻失利，但今年8月突襲成功攻入俄國的庫斯克州（Kursk）。

儘管如此，這卻未能達成烏克蘭的目標，也就是讓俄軍調離烏東戰場。

川普回來了

川普再次震驚世界、贏得美國總統大選，也讓原本預測這場選舉差距緊繃的民調機構跌破眼鏡。

蒲亭連任並加緊控制

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3月贏得被西方國家批為騙局的總統選舉後，5月開始他的第5個總統任期。

關在北極監獄的蒲亭勁敵、俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2月在不明情況下死去，他因涉嫌領導1個「極端主義」組織被判刑19年。

巴黎奧運的喜悅

本屆夏季奧運從7月26日到8月11日在法國首都巴黎登場，由沿著塞納河（Seine）舉行的盛大開幕式拉開序幕。

其後在巴黎及其聞名世界的古蹟和景點，從艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）到凡爾賽宮（Palace ofVersailles），在這3週中迎接壯觀的體育表現。

社群媒體受到檢視

創辦加密通訊軟體Telegram的俄羅斯人度洛夫（Pavel Durov）8月在法國被捕，這個備受爭議的平台擁有9億用戶，度洛夫被控未能約束平台上的極端主義與違法內容。

而美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）買下後由推特（Twitter）改名為X的社群媒體平台，則在其最大拉丁美洲市場巴西因假消息相關法律角力，8月被封鎖40天。

中國經濟走下坡

世界第2大經濟體中國受到房地產危機和家庭消費疲弱的打擊。北京推出一系列措施來提振經濟，包括調降主要利率和提高地方當局的債務上限。

致命洪水

世界多個大範圍地區今年持續出現破紀錄高溫，幾乎肯定會成為有紀錄以來最熱的1年。

頑強的全球暖化不僅引發熱浪和乾旱，也因降雨格外劇烈導致屢見致命洪水。

極右派勢力在歐洲擴大版圖

6月舉行的歐洲議會選舉，確認了民族主義和極右派政黨在法國、德國、比利時、奧地利、義大利和荷蘭勢力攀升。

委內瑞拉強人

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）7月贏得第3個6年任期，但投票結果遭到反對派和國際社會的質疑。

他的勝選經由官方宣布後，爆發的民眾抗議遭到政府武力殘暴鎮壓，造成28人死亡和約200人受傷，另有2400多人被捕。

泰勒絲熱潮

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的大型世界巡迴演唱會去年3月從美國展開，今年12月在加拿大結束。

根據美國演唱會資訊雜誌Pollstar的說法，這輪巡演總收入突破20億美元（約新台幣654億元），創下歷史紀錄。

俄羅斯 巴黎奧運 美國

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