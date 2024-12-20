男子闖克羅埃西亞首都小學持刀傷人 釀1死7傷

克羅埃西亞媒體指出，首都薩格勒布（Zagreb）一所小學今天發生凶嫌持刀傷人案，導致1名7歲女童死亡，另有2位成人與5名孩童受傷。

克羅埃西亞希納通訊社（HINA）引述衛生部門的資料報導，「這起攻擊事件造成8人受傷，其中1位孩童傷重不治」。

薩格勒布警方說道，「在普瑞奇科（Precko）地區一所學校，1名年輕男子用利器傷害1位教師和數名學生，凶嫌已遭警方拘捕」，這起持刀攻擊案已造成1位7歲女童喪命。

克羅埃西亞衛生部指出，傷者包含2名成人與5位孩童，都已經送醫治療。醫院方面表示，受傷教師有危及性命的傷勢。

警方還說，案發時間為當地上午9時50分，凶嫌是「1名年輕男子」。當地媒體證實，他曾就讀這所小學。

衛生部門官員透露，襲擊者年紀超過18歲，當地媒體則指稱凶手是19歲。

克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）針對這起攻擊案告訴記者：「我們對此非常震驚。」