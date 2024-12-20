快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

聽新聞
0:00 / 0:00

插手美國地方政壇 外媒分析：北京欲噤聲異議並打壓台灣

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國紐約州州長侯可。 路透社
美國紐約州州長侯可。 路透社

美國紐約時報」報導，紐約州州長侯可一名幕僚今年稍早遭控涉嫌擔任中國大陸代理人，聯邦起訴書內容凸顯北京當局對美國州級政治人物的興趣達到令人驚訝程度。

紐約時報（The New York Times）指出，中國大陸插手美國地方政治有4個原因，包括接觸全國性政治領袖機會已然減少、地方政治人物較沒戒心、今日市長可能是明日政要、北京對華人社群有強烈興趣。

中國大陸展開國家層級間諜活動向來會成為大新聞，例如駭客攻擊及竊取貿易機密。

但美國情報官員和檢方表示，中國大陸外交官與幫他們牽線的中間人愈來愈常用旅遊招待、幫各地動物園搞「貓熊外交」，甚至提供下酒菜鹽水鴨等手法來誘之以利，藉以影響地方政府政策或巴結地方層級政治人物。

紐時報導提到，中國大陸希望緊盯華人社群的部分，北京當局在美國某些地區的政治參與也想讓異議人士噤聲。

擁有最大華裔社群的紐約和舊金山是他們最大目標。報導指出，中國大陸想要控制華裔，以確保台灣的影響力遭到削弱；這種掌控權角力反映在紐約州長侯可（Kathy Hochul）前幕僚遭起訴的案件中。

侯可的前副幕僚長孫雯（Linda Sun）和丈夫胡驍（Chris Hu）因涉嫌擔任中國大陸代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等罪名於9月初被捕，孫雯在職期間曾多次阻撓台灣跟紐約州政府官員會面。

動物園 北京 孫雯 紐約 美國 華裔 貓熊 間諜 駭客

延伸閱讀

安理會上唇槍舌戰！美代表一度口誤「兩韓不分‍」 耿爽憋不住笑了

憂川普恢復旅行禁令 美大學籲國際學生總統就職前返校

9名巴勒斯坦裔美國人告美政府 控未能助巴人從加薩脫困

「美國賽車節IN TAINAN」114年台南登場 一睹飄移風采

相關新聞

法51男集體性侵案 法德領袖：感謝堅強面對並為全球女性發聲

法國72歲男子畢立可（Dominique Pelicot）下藥迷昏72歲的妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot），供...

波羅的海電纜案…傳大陸允歐方登船檢查 大陸外交部不願證實

針對中國大陸終於同意歐洲4國人員，登上被指破壞波羅的海電纜的中國大陸貨船「伊鵬3號」調查，中國大陸外交部發言人林劍今天不願證實此事，...

先施壓美國國會 再「干預」德國大選？馬斯克舉動被指不尋常

（德國之聲中文網）德國大選前兩個月之際，美國億萬富豪馬斯克周五（12月20日）在X平台發文稱：「只有選項黨能救德國」。而右翼的選項黨總理候選人魏德爾則在X平台回應稱：「是的！你完全正確！」

插手美國地方政壇 外媒分析：北京欲噤聲異議並打壓台灣

美國「紐約時報」報導，紐約州州長侯可一名幕僚今年稍早遭控涉嫌擔任中國大陸代理人，聯邦起訴書內容凸顯北京當局對美國州級政治人物...

安理會上唇槍舌戰！美代表一度口誤「兩韓不分‍」 耿爽憋不住笑了

聯合國安理會19日針對朝鮮半島局勢舉辦公開會，美國代表指控中國大陸一直為俄羅斯的違法行為提供政治掩護，並給北韓壯膽，和中國大陸常...

馬航MH370離奇失蹤10年 大馬當局：原則同意重啟搜索

馬來西亞航空MH370班機離奇消失超過10年，是世界上最神祕的航空事件之一，馬來西亞交通部長陸兆福今天則表示，當局原則上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。