南韓執政黨在尹錫悅遭彈劾後陷入危機 潛在總統候選人支持度全遭輾壓

南韓中央日報20日報導，在尹錫悅總統即將因宣布戒嚴面臨彈劾審判後，一分新的民調顯示，執政的保守派國民力量黨潛在總統候選人中，沒有一個人的支持率超過5%。此外，即便將所有國民力量黨人選的支持度加起來，總數也不及共同民主黨主席李在明的一半。

韓國蓋洛普（Gallup Korea）17日至19日透過電話訪問1000多人進行的民調顯示，李在明以37%的支持率排名第一。在保守派陣營方面，領先的國民力量黨前主席韓東勳和大邱市長洪準杓支持度均僅5%。首爾市長吳世勳、前國會議員劉承旼及勞動部長金文洙各獲得2%。國民力量黨所有人支持率合計為17%，不到李在明的一半。另有35%的受訪者未表明具體人選。

分析顯示，國民力量黨候選人受到了尹錫悅宣布戒嚴與隨後彈劾案通過的衝擊影響。細部數據還指出，在所有區域與年齡層中，該黨人選都下降，而李在明取得領先。特別在傳統保守派大本營的大邱和慶尚北道，李在明的支持度為19%，而韓東勳僅為9%，洪準杓8%，吳世勳落在3%。

另外，在長期以來傾向於強烈保守立場的70多歲或以上選民中，李在明的支持率為21%，韓東勳為10%，洪準杓、金文洙和吳世勳都只有2%。

在政黨支持率方面，共同民主黨支持率達48%，創下尹錫悅政府上台後的最高紀錄，國民力量黨則以24%跟上周的最低紀錄持平，21%受訪者不支持任何政黨。

一名國民力量黨幹部表示，「即使在朴槿惠前總統彈劾案期間，形勢也不是這個樣子。如果是在目前這種氛圍下舉行提前總統大選，我們將一敗塗地」。另一位幹部則說，「我們已經為戒嚴事件對我們帶來迴力鏢效應作準備，但我們沒預料到，就連強烈保守派也如此冷漠地轉身而去」。

即便在尹錫悅宣布戒嚴之前，李在明也是下一屆總統大選的有力候選人，但國民力量黨有一個競爭對手，即前黨主席韓東勳。然而，從戒嚴危機開始，李在明的支持率一飛衝天，韓東勳則直線下跌。

仁川大學政治學教授李俊翰（Lee Jun-Han，音）表示，「這一改變的首要原因當然是尹錫悅荒謬地宣布戒嚴，不只讓他自己，還讓整個國民力量黨陷入泥沼。然而，支持者也出現了大量流失。他們對自那時以來圍繞彈劾程序發生的黨內衝突感到厭倦」。

根據報導，由於國民力量黨在當前政治氛圍難以跟上，一些黨內幹部已經表示，敗選在所難免，可以期盼的最好結果就是一場體面的敗選。一位國民力量幹部表示，「李在明陷入了法律問題，弱點很明顯，但問題在於沒有著名的對手可以為我們利用這一點」。