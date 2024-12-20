先施壓美國國會 再「干預」德國大選？馬斯克舉動被指不尋常

（德國之聲中文網）德國大選前兩個月之際，美國億萬富豪馬斯克周五（12月20日）在X平台發文稱：「只有選項黨能救德國」。而右翼的選項黨總理候選人魏德爾則在X平台回應稱：「是的！你完全正確！」

即將於2月23日舉行的德國大選前夕，選項黨以19%的民調支持率排名第二，排在第一位的是聯盟黨，民調支持率超過30%。德國聯邦議會政黨均排除與右翼的選項黨合作。

美政府可能面臨停擺

此前，馬斯克已受到干預美國國會運作的指責。據《紐約時報》報導，從本周三至今，擁有X平台的馬斯克已在其帳戶發文150多條，要求推翻眾議院兩黨達成的旨在阻止政府停擺的議案。而美國候任總統川普也隨後表態，要求眾議院共和黨人提出新的議案。然而，周四，共和黨提出的新議案在眾議院並未獲得通過。這也意味著，如果無法達成一致，美國政府可能於周六停擺。

共和黨提出的、受到川普支持的新議案中，盡管也解決了聯邦機構的經費問題，但同時要求將暫停債務上限規定延長兩年。這也受到一些共和黨議員的反對，即增加政府借貸限度，同時卻沒有相應的削減開支措施，以減慢國家債務的累積。

馬斯克對於國會相關進程的干預則被視為極不尋常。盡管川普委任馬斯克為削減政府開支的外部顧問，但馬斯克並無正式政府職務，也沒有選民的授權。此前，擁有特斯拉與SpaceX的馬斯克出任顧問已經引發存在利益衝突的批評。

迄今美國政府停擺最長的一次是在川普的第一總統任期內，於2018、2019年度之交，當時政府停擺了共35天。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】