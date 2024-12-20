法51男集體性侵案 法德領袖：感謝堅強面對並為全球女性發聲

法國72歲男子畢立可（Dominique Pelicot）下藥迷昏72歲的妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot），供其他50名男子性侵。他19日遭法院以加重性侵罪和其他罪名定罪，判處20年監禁，是這類罪名最高刑期。畢立可幾年前被捕後，吉賽兒已跟他離婚。

英國BBC報導，法國總統馬克宏對於受害者吉賽兒面對此案所展現的堅強致敬。德國總理蕭茲也感謝她為全球女性發聲。

馬克宏形容吉賽兒是女性先驅，稱「她的沉穩和勇氣感動並激勵了法國和世界」。

另外50名男子也被判刑後，吉賽兒表示，這次審判是個艱難的考驗，但她相信未來男女可以在「尊重和互相理解下和諧相處」。BBC指出，也正是吉賽兒決定放棄匿名讓審判公開，引起全球關注性侵和下藥性侵議題。

「羞恥感轉向」（Shame changes sides）已成為這起案件的口號，意即社會應將羞恥感從受害者轉移至加害者身上。德國總理蕭茲也感謝吉賽兒，為全球女性「大聲疾呼」，並補充說「感到羞恥永遠是加害者的義務」。

法國國民議會議長布勞恩－皮維（Yaël Braun-Pivet）表示，一個禁忌已被打破，「多虧了您（吉賽兒），世界變得不同」。法國前總理艾塔爾（Gabriel Attal）則希望，這起集體性侵案能為每位男孩的教育帶來「衝擊波」，「因為這是爭取平等和尊重的起點」。