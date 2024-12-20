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巴基斯坦擁核武研發長程飛彈 美副國安顧問示警：形成新興威脅

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
白宮一名高階官員說，擁有核武的巴基斯坦正在開發長程彈道飛彈能力，最終可能使其能夠打擊遠在南亞以外的目標，成為美國的「新興威脅」。 路透社
白宮一名高階官員說，擁有核武的巴基斯坦正在開發長程彈道飛彈能力，最終可能使其能夠打擊遠在南亞以外的目標，成為美國的「新興威脅」。 路透社

白宮一名高階官員今天說，擁有核武巴基斯坦正在開發長程彈道飛彈能力，最終可能使其能夠打擊遠在南亞以外的目標，成為美國的「新興威脅」。

路透社報導，美國副國家安全顧問范納（Jon Finer）這番出人意表的公開揭露，凸顯出自2021年美國從阿富汗撤軍以來，華盛頓和伊斯蘭馬巴德之間一度密切的關係已經惡化到什麼程度。

這還令人質疑，巴基斯坦是否已經改變核武和彈道飛彈計畫的目標；這些計畫長期以來用來對抗印度。自1947年以來，巴基斯坦已經和印度爆發過3場重大戰爭。

范納在「卡內基國際和平基金會」（CarnegieEndowment for International Peace）發表演說時表示，巴基斯坦一直在尋求「愈來愈複雜的飛彈技術，從長程彈道飛彈系統到設備，這將能夠測試更大的火箭發動機」。

范納說，如果這些趨勢持續下去，「巴基斯坦將有能力打擊遠在南亞以外的目標，其中包括美國」。

他還說，擁有飛彈並能夠打到美國本土的核武國家數量「非常少，而且他們往往是與美國敵對的國家」，例如俄羅斯、北韓和大陸。

范納說：「因此，坦率地說，我們很難不將巴基斯坦的行動視為對美國的新興威脅。」

在他發表演說的前一天，華盛頓宣布對巴基斯坦彈道飛彈開發計畫實施新一輪制裁，其中包括首次針對監督這項計畫的國營機構實施制裁。

巴基斯坦大使館沒有立即回應置評請求。

印度 巴基斯坦 彈道飛彈 核武 美國 阿富汗

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