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恐致癌化學物質疑外洩 日本派員視察駐日美軍基地

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本防衛省、外務省、環境省等政府單位今天派員進入位於東京都的美軍橫田基地視察，以了解該基地全氟及多氟烷基物質（PFAS）疑似外洩的問題。

法新社報導，消防泡沫、不沾鍋等物品含有PFAS這種「永久性化學物質」，這些物質能在環境中存在相當久時間，且與癌症、先天性缺陷等嚴重健康問題有關。

PFAS其中一類包含全氟辛烷磺酸（PFOS），世界衛生組織（WHO）將PFOS列為「可能對人類致癌」物質。

日本內閣官房副長官佐藤文俊說明，美軍今年10月通知日方，含有PFOS的水從基地內一處消防演習區域外洩。

佐藤解釋，「這次視察是為了因應當地居民的擔憂與疑慮，我們將持續與美方合作」。

日本時事通信社、共同社報導，日本官方人員這次視察了基地的消防訓練區域及其周邊，那裡疑似曾使用含PFAS的消防泡沫，視察人員此行也聽取美方的說明。

防衛省表示，這次與東京都政府以及基地周邊的地方政府相關人員，共同進入橫田基地了解狀況，未來將根據「日美地位協定」的環境補充協定，評估取樣該基地消防訓練區貯水池的水，以便調查。

防衛大臣中谷元今天也指出，當地民眾對外洩事件感到不安，政府將努力確保駐日美軍設施內外區域有效落實相關環境措施。

日本 東京 美軍

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