大陸繞過美聯邦政府！躲避監管鎖定地方下工夫 專家分析布局

美國之音報導，在美中關係陷入緊張，美國對中國大陸嚴防死守之際，中國大陸近年來選擇繞過聯邦政府，轉而鎖定美國地方官員及機構下工夫。美國專家認為，中國大陸在美國州級等地方層面的影響力正日益上升。

這篇報導以加州州長紐松（Gavin Newsom）2023年10月訪問中國大陸為例，指他受到了中方高規格接待，更與包括中共總書記習近平在內的中央高級官員會面。當時，紐松大加讚嘆中國大陸綠色能源、交通等領域的成就，並向習近平承諾，加州願做中國大陸「長期、穩定、強勁的合作夥伴」。

報導直指，紐松的訪中之行，正顯示了中國大陸近幾年來對美國使用新的影響力策略，那就是「從地方官員下手」。

美國捍衛民主基金會（Foundation for Defense ofDemocracies）資深研究員布魯耶（Emily de LaBruyère）和皮卡斯克（Nathan Picarsic）新發表的報告「近敵：中國大陸對美國的地方滲透」，揭露中國大陸在美國地方層面日益上升的影響力，並警告這種影響力可能威脅美國的經濟和國家安全。

報告指出，中國大陸與美國地方官員的接觸不僅限於民主黨官員。2018年在美中貿易戰如火如荼之際，阿肯色州共和黨籍州長賀勤森（Asa Hutchinson）就公開表示，美國地方與中國大陸的合作「非常重要」，並指「在州一級建立的關係越多，我們在國家一級就會越成功」。

這份報告提到，中國大陸透過經濟投資、文化交流、地方政府合作等多種手段規避聯邦監管，建立地方影響力。這些策略旨在影響美國的政策制定，同時在地方政府中培植對中國大陸依賴的生態系統。

報告說，由於美國聯邦制度的分工，聯邦政府負責國家安全和國際貿易政策；地方政府則專注於提供公共服務和推動經濟發展，吸引投資或創造就業，進而促進稅收成長。因此，中國大陸藉用美國地方層面的影響力，特別是外來投資，繞過現行美國國家層面的安全機制。

這份報告舉例，北京透過「中國人民對外友好協會」管理著美中277對「姐妹市」關係，這種關係通常透過經濟和文化交流活動展開，但實際上成為中國大陸推廣其政策和擴大地方影響力的工具。

此外，滲透美國地方政府也是中國大陸展現影響力的一種途徑。9月間，前紐約州長辦公室副幕僚長孫雯（Linda Sun）就被控充當中國大陸政府和中共的代理人，任職期間便多次破壞台灣與紐約州政府的往來。

此外，像是中國大陸駐芝加哥總領事趙建，就曾多次公開批評美國聯邦的政策，並強調應加強美國地方政府與中國大陸的經濟聯繫。

報告指出，經濟投資是中國大陸影響美國地方政府的重要手段之一，像是中車公司和比亞迪就是。兩者均在美國一些州和城市的公共領域著手，並與地方官員密切互動。比亞迪更透過美國子公司建立設施。

這份報告警告，美國聯邦政府至今尚未找到策略，因應中國大陸針對美國地方的影響力行動。因此，美國聯邦、州和地方各級政府應採取更協調的因應措施，以遏制中國大陸對美國地方的滲透，其中包括加強聯邦監管、實施更嚴格的外資限制，減少對中國大陸的經濟依賴。

報告認為，美國選民應該被告知，地方政府、州長辦公室以及各州的經濟發展機構，是如何直接或間接地支持了中共解放軍的現代化過程，以及其他直接破壞美國國家安全的中國大陸活動。