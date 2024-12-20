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威廉凱特耶誕賀卡曝光！1家5口頭靠頭溫馨燦笑 照片還藏1亮點

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
威廉和凱特也按慣例在耶誕節前夕發布聖誕賀卡。取自X（@KensingtonRoyal）
威廉和凱特也按慣例在耶誕節前夕發布聖誕賀卡。取自X（@KensingtonRoyal）

英國哈利王子和妻子梅根後，威廉王子凱特王妃19日也按慣例在耶誕節前夕發布聖誕賀卡，照片中一家五口頭靠頭、手搭肩，各各露齒燦笑，氣氛相當溫馨緊密。

這張照片是他們今年8月在諾福克所拍攝，強調家庭和遭遇困難時彼此相互扶持，和今年9月凱特王妃宣布結束化療時拍攝的影片場景相同

威廉凱特今年的耶誕卡沿襲了他們一直以來的非正式、輕鬆的家庭形象，擺脫任何傳統的王室框架。此外，耶誕卡在社群媒體以影片方式呈現，除了有他們的照片賀卡外，還有耶誕樹燈光閃爍，搭配下雪特效，相當有過節氣氛。

威廉凱特去年的耶誕賀卡是一張黑白全家福照，凱特也在之後不久開始癌症化療，而今年的彩色照片顯得溫暖許多。威廉曾坦言，這是他人生中最艱難的一年，對他們一家來說是個「殘酷」的時期。不過現在也走向一個嶄新的未來。

哈利王子與妻子梅根日前也公開由6張照片拼貼而成的耶誕賀卡，裡面罕見出現一家4口合影，為2021年來首次。

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凱特王妃 哈利王子 威廉王子 梅根 王室 耶誕節 英國

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