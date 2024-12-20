萬那杜地震多處坍塌 救難隊擴大搜尋生還者

南太平洋島國萬那杜近海本月17日發生規模7.3強震，救難人員表示，首都維拉港以外地區「多處坍塌」，因此已擴大搜尋受困的生還者。

法新社報導，這起強震導致維拉港（Port Vila）多棟混凝土建築倒塌，並引發山崩。供水、行動網路皆受影響，維拉港主要航運港口停擺，商業航班也暫停運作。

根據聯合國人道事務協調廳昨天轉達的政府數據顯示，目前為止已有10人證實罹難。中國和法國大使館也已證實，其中兩名死者是中國人和法國人。

聯合國表示，約有8萬人直接受到這起強震影響，其中1萬4000多人是兒童。萬那杜人口約32萬人。

澳洲和紐西蘭已派出上百名人員及搜救犬、救援設備和物資馳援。

根據澳洲今天提供的最新影片，澳洲69人救難隊隊長梅伊（Douglas May）表示當地有「幾個主要的坍塌地點，建築物被夷為平地」，還有很多規模較小的坍塌。

梅伊說：「我們現在開始擴大搜尋，看看是否有更多人受困及更多的災損。而我們已發現首都維拉港的東郊和西郊多處坍塌」。